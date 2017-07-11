وزير التعليم العالي يعلن عن موعد تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية

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قبل ساعات قليلة من الآن وتزامنا مع اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، كشف وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار عن الموعد الخاص بتنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، حيث أكد أنه من المقرر أن يكون بعد ثلاثة أيام من موعد الإعلان الرسمي عن نتائج الطلاب، وذلك عقب وصول النتائج الكاملة للوزارة.

وفى سياق متصل، كشفت إحدى المصادر في وزارة التعليم العالي، على أنه حالة اعتماد النتيجة والإعلان عنها غدا الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري، سيتم إعلان التنسيق للمرحلة الأولى يوم السبت القادم والذي يوافق الخامس عشر من يوليو، ويبدو أن هذا الموعد سيكون هو الموعد الفعلي لانطلاق التنسيق بعدما خرج المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ليصرح بأن الوزير الدكتور طارق شوقي سيقوم باعتماد النتيجة بعد قليل، على ان يتم الإعلان عنها كاملة وبصورة رسمية يوم غد الأربعاء خلال مؤتمرا صحفيا صباح هذا اليوم.

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ومن المتوقع أن تنخفض نسب الالتحاق ببعض الكليات هذا العام مقارنة بالعام الدراسي الماضي 2016، بالنسبة لكلا من القسمين العلمي والأدبي، وبالنسبة للمؤشرات المتوقعة لتنسيق هذا العام 2017 والحدود الدنيا للقبول بالكليات الحكومية المختلفة، فمن المقرر أن تأتى على النحو التالي: