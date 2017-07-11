عاجل ..تهنئة أوائل الثانوية العامة تليفونيا من قبل وزير التعليم

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قام وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” بالاتصال بأوائل الثانوية العامة للعام الحالي 2017 و تهنئتهم تليفونيا، وكان هذا بعد أن قام الوزير باعتماد نتيجة أوائل الثانوية العامة مساء اليوم الموافق 11/7/2017.

هذا بجانب اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية العامة الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2016/2017 من قبل وزير التربية والتعليم، هذا بجانب أن الوزير أعلن خلال مجموعة من التصريحات أنه من المقرر أن يتم غدا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2017 وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم غدا الأربعاء الموافق 12/7/2017.

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وفقا للتصريحات التي أعلنها رئيس قطاع التعليم، فيما يتعلق بنتيجة الثانوية العامة هذا العام أن نسبة نجاح الطلاب في امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي قد انخفضت عن العام الماضي، حيث وصلت نسبة النجاح في هذا العام إلى 73% في حين أن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة في امتحانات العام الماضي قد تجاوزت نسبة ال 75.5%.

هذا بجانب أن رئيس قطاع التعليم قد أعلن أيضا خلال تصريحاته أنه لم يحصل أي من طلاب الثانوية العامة هذا العام على الدرجة النهائية والتي تقدر بنحو 410 درجة، بجانب أن مجموع درجات الأول على الثانوية العامة للعام الحالي تصل إلى 409.5.

كما أضاف في نهاية التصريحات التي قام بها أن الوزارة قامت بالإعلان عن مواعيد مختلفة لإعلان نتيجة الثانوية العامة وذلك من أجل المحافظة على السرية التامة لتلك النتيجة، هذا بجانب أن قائمة أوائل الثانوية العامة موجودة في وزارة التعليم منذ الأسبوع الماضي ولكن سبب التأخير هو مراجعة تلك القائمة من قبل الوزارة مرات عديدة منعا لإحتمالية حدوث أي أخطاء بها.