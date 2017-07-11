تعرف على الأول على الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة

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حصلت الطالبة آلاء محمد محمود عثمان على المركز الأول في قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام 2017 والتي تم اعتمادها منذ قليل من قبل وزير التربية والتعليم، كما وحصلت الطالبة المقيدة بشعبة علمي علوم على المركز الأول بمجموع 409.5 درجة.

كما وقام وزير التربية والتعليم، الدكتور ” طارق شوقي” بإعتماد نتيجة أوائل الثانوية العامة منذ قليل وقام أيضا بتهنئة الأوائل البالغ عددهم 55 طالب وطالبة أغلبهم من البنات تليفونيا، هذا بجانب اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.

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هذا بجانب أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة غدا الأربعاء الموافق 12/7/2017، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده من قبل وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي”.

وأكدت مجموعة من التصريحات التي قامت بها مصادر بالتربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي تتراجع بشكل طفيف عن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية في العام الماضي والتي بلغت نسبتها 75.5%، في حين أن نسبة النجاح للعام الحالي لا تتجاوز ال 73%، هذا بجانب انه لم يحصل أحد من أوائل الثانوية العامة علي الدرجات كاملة والتي تقدر ب 410 درجة، ولكن حصل الأول على مجموع 409.5 درجة وهو مقيد بشعبة علمي علوم.

هذا و لمعرفة كل ما هو جديد عن نتيجة الثانوية العامة تابعونا من خلال موقعنا، موقع مصر 365 لمتابعة كافة المستجدات بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2017 متمنين كامل التوفيق والنجاح للجميع.