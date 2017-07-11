التعليم: نسبة الطلاب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة تتعدى ال 28%

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أكد رئيس قطاع التعليم والتعليم الفني “رضا حجازي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2017، أن نسبة الطلاب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة 2017 والمقرر دخولهم دور ثاني تتجاوز ال 28%.

كما وأضاف رئيس قطاع التعليم خلال تصريحاته أن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2017 تنخفض عن نسبة النجاح في العام الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة نجاح الطلاب في العام الحالي نسبة ال 73% في حين أن نسبة النجاح في العام الماضي تجاوزت ال 75.5%.

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كما وقام وزير التربية والتعليم في مصر “طارق شوقي” منذ قليل باعتماد قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام 2017، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي قام بعقده في مقر الوزارة، وقام بالاتصال بأوائل الثانوية العامة لتقديم التهاني والمباركات.

هذا بجانب أنه قد تم اعتماد نتيجة الدور الأول كذلك من قبل وزير التربية والتعليم، ولكن الوزير سوف يقوم بالإعلان عن النتيجة غدا الأربعاء الموافق 12/7/2017 وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده غدا.

وأكدت مجموعة من التصريحات التي قامت بها مصادر تابعة للوزارة، أن نتيجة أوائل الثانوية العامة لعام 2017 موجودة في مقر الوزارة منذ حوالي أسبوع ولكن التأخير في إعلان النتيجة قد جاء بسبب مراجعة قائمة الأوائل أكثر من مرة من قبل الوزارة منعا لحدوث أي أخطاء، وحتى يتم الإعلان عنها بعد التأكد من صحتها بشكل كامل.