ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2017 وعددهم 55 طالب وطالبة

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اعتمد وزير التربية والتعليم “طارق شوقي” منذ قليل نتيجة الثانوية العامة 2017، كما قام بالاتصال بأوائل الثانوية العامة و تَهنئتهم تليفونيا، وقد جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي قام به اليوم منذ قليل.

حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة غدا خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده بواسطة وزير التربية والتعليم في المقر التابع للوزارة.

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ووفقا لتصريحات الصادرة من قبل رئيس قطاع التعليم فقد أكد على أن نسبة نجاح الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام قد انخفضت عن العام الماضي، حيث وصلت نسبة النجاح في العام الحالي 72.8% في حين ان نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة في العام الماضي كانت قد تجاوزت ال 75.5%.

هذا بجانب أن عدد أوائل الثانوية العامة من العام الحالي والتي قد تم الإعلان عن أسمائهم أغلبهم من البنات وخاصة شعبة علمي علوم.

و قد وصل عدد أوائل الثانوية العامة إلى 55 طالب وطالبة أغلبهم من القسم العلمي، كما أن الأول على الثانوية العامة لم يحصل على المجموع كاملا وإنما وصل مجموع الأول إلى 409.5 درجة.

وأكد رئيس قطاع التعليم خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن نتيجة الأوائل موجودة في وزارة التعليم منذ الأسبوع الماضي، ولكن تكرار المراجعة لتلك القائمة منعا لحدوث أي أخطاء هي السبب وراء هذا التأخير، وجاءت المواعيد المختلفة التي أعلنتها الوزارة لإعلان النتيجة في سبيل الحفاظ على السرية التامة للنتيجة.

أوائل الثانوية العامة 2017: