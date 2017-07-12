مروة خالد تحصل على المركز الخامس مكرر أدبي من أوائل الثانوية العامة

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أعلن والد الطالبة مروة خالد عبد العزيز الحاصلة على المركز الخامس مكرر أدبي من أوائل الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية، أن حصول ابنته على المركز الخامس مكرر على مستوى الجمهورية مثل له مفاجأة كبرى له، كما أن حصولها على هذا المركز يمثل دافع للحصول أختها هبة التي ستلحق بالثانوية العامة في العام الدراسي المقبل.

وأضاف الأب خالد عبد العزيز أنه بالإضافة إلى ابنتيه مروة وهبة، لديه طفلة ثالثة تسمى ملك وهي في مرحلة الابتدائية وبالتحديد في الصف الثالث، وأوضح الأب أن المثل الأعلى لبناته هو جدهن من والدتهم حيث كان يعمل سفير بوزارة الخارجية المصرية، وأكد الأب على جهد الأم في وصول وتحقيق ابنه مروة على المركز الخامس مكرر أدبي من أوائل الثانوية العامة، كما كانت الأم هي المشرف و السند والداعم الأول لمروة وشقيقتيها حيث أن الأب يسافر لفترات طويلة خارج مصر.

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وصرحت الطالبة مروة خالد عبد العزيز الحاصلة على المركز الخامس مكرر أدبي في أوائل الثانوية العامة أن التفوق والنجاح لا يأتي بضربة حظ، وإنما يأتي بالتعب والجهد والكفاح، وأضاف الطالبة مروة أنها توجه شكرها الخاص وكل معاني التقدير إلى أسرتها التي وفرت لها كل طرق النجاح، ومهدت لها سبيل التفوق، والجو الملائم للدراسة بالإضافة إلى الاستقرار الأسري الذي يعد من أهم عوامل النجاح، وأوضحت مروة خالد أن سر نجاحها وتفوقها يعود إلى جديتها والتزامها في المذاكرة من اليوم الأول للعام الدراسي، وتشير بكل فخر أنها خريجة لمدرسة حكومية وهي مدرسة “الشيماء الثانوية بنات ببنها بمحافظة القليوبية”.

وأوضحت الطالبة مروة عبد العزيز أنها لم تكن تتوقع حصولها على المركز الخامس مكرر أدبي لتصير من أوائل الثانوية العامة على جمهورية مصر العربية، كما أنها لم تكن تذهب إلى المدرسة بصفة دورية ومستمرة، كما أنها كانت تأخذ دروس خصوصية في كافة المواد وتذاكر طول الأربع وعشرين ساعة، وأوضحت مروة عن رغبتها في أن يتم تكريمها من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما أشارت الطالبة أنها تنوي أن تكمل دراستها في كلية الإعلام.