مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعلن عن حصادها 12 مركز في قائمة أوائل الثانوية العامة

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صرحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في بيان رسمي لها أن محافظة القاهرة حصلت على 12 مركز في قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية في العام الجاري 2017.

وأشارت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة القاهرة في بيانها أن اثني عشر طالب والطالبة في المرحلة الثانوية بمحافظة القاهرة حصلوا على المراكز الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية ويأتي على رأس القائمة الطالبة آلاء محمد محمود لتحصل على المركز الأول مكرر بشعبة علمي علوم، تليها الطالبة ساندرا إبراهيم ميخائيل إبراهيم بحصولها على المركز الأول بشعبة أدبي، ثم الطالب سعد أبو رواش سعد محمد يحصل على المركز الثاني مكرر شعبة علمي رياضة، تلية الطالبة سلمى علي محمد عكاشة لتحصل على المركز الثاني مكرر بشعبة أدبي، ثم الطالبة مارينا جورج وديع اليونان تحصل أيضا على المركز الثاني مكرر بشعبة أدبي.

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ثم تأتي الطالبة مى علاء الدين تمراز السباعي في المركز السابع مكرر بشعبة علمي علوم، ثم الطالب أحمد محمد عبد العزيز أحمد يحصل أيضا على المركز السابع مكرر بشعبة علمى علوم، والطالب محمود حمودة توني سالمان خليفه يحصل أيضا على المركز السابع مكرر بشعبة علمي علوم، وتحصل الطالبة اسراء خالد عبده محمد على المركز التاسع مكرر بشعبة أدبي، وتحصل الطالبة دينا خالد سيد محمد على المركز التاسع مكرر بشعبة أدبي، ثم تحصل الطالبة سلمى علاء الدين أبو الزيد قطب على المركز العاشر مكرر بشعبة علمي رياضة، ويحصل أيضا الطالب محمد أسامة أبو الوفا أحمد على المركز العاشر مكرر بشعبة علمي رياضة.

وأشارت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة فاطمة خضر، أنها تقدم كل التهاني القلبية لأبنائها الطالبات والطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، وتتمنى لهم مزيد ودوام النجاح والتفوق.