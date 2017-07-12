سلمي علي محمد عكاشة تحصل على المركز الثاني شعبة أدبي من أوائل الثانوية العامة

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صرح والد الطالبة سلمي علي محمد عكاشة الحاصلة على المركز الثاني على جمهورية مصر العربية من أوائل الثانوية العامة شعبة أدبي، وصف شعوره حينما أبلغه وزير التربية والتعليم طارق شوقي أنه لم يكن يصدق نفسه على حصوله ابنته على المركز الثاني شعبة أدبي لتصبح من أوائل الثانوية العامة، وعبر أنه لم يكن يشعر بما يقول معلقا الله أكبر الله أكبر، وفرح جدا بهذا الخبر.

وأضاف أنه متوقع أن تحصل ابنته على مركز من أوائل الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكان متوقع لها هذا، وأشار أنه كان في انتظار اتصال الوزير به إلى الساعة السادسة والنصف معللاً هذا بأنها فعلا بذلت من المجهود وتعبت جداَّ خلال العام الدراسي لتحصل على هذا المركز.

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وفي تعليقه عن حجم النفقات التي أنفقها في تعليم ابنته في مرحلة الثانوية العامة قال أنه أنفق حوالي من أربعين إلى خمسين ألف جنيه مصري، معلقا ” دفعت دم قلبي بس مش خسارة فيها ابدا”، وأوضح أن تعبت ابنته كان أكبر من النفقات.

وأوضح الأب علي محمد عكاشة أن ابنته تطمح في أن تحصل على سيارة، وأضاف لذا ستكون هديته لها سيارة.

أضاف أنه يطمح أن تكمل ابنته سلمي مسيرة التعليمية في الكلية التي تتمناها، ولن يتدخل في أي قرار لها، وأضاف أنه لا رغبة له في دخولها إلى أي كلية إلا ما هي تطمح في أن تحصل عليه، وتكمل مسيرتها التعليمية فيه، وأنه لم يضغط عليها في قرارها ولا في أي شيء