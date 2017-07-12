رقية ممدوح تحصل على المركز الثاني مكرر شعبة أدبي بمجموع 407 درجة

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حصلت الطالبة رقية ممدوح رشاد محمد الحاصلة على المركز الثاني مكرر بمجموعة 407 من أوائل الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية شعبة أدبي، أوضحت الطالبة رقية ان البنات هم الذين حققوا النسبة الأكبر في المراكز الأوائل على الثانوية العامة في عام 2017، وأشارت إلى فرحتها لحصاد البنات المراكز الأكثر في هذا الحدث الهام.

وعلقت على هذا أن البنات دائما ما يحققون مراكز في المجالات المختلفة، وأضافت رقية أنها عرفت خبر حصولها على المركز الثاني من أوائل الثانوية العامة عن طريق صحفي يعمل في جريدة اليوم السابع هو الذي أخبرهم عن النتيجة، وقالت له لابد أن تتأكد من الخبر، وأضاف أنها لم تكن تتوقع أن تكون من ضمن أوائل الثانوية العامة، ثم أضافت أنها بعد مدة تأكدت من حصولها على المركز الثاني مكرر.

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وأعربت الطالبة رقية ممدوح على نيتها في الحاق بكلية الألسن، فهي عازمة منذ البداية على التحاق بكلية الألسن، وأضافت أنها تابعة لمحافظة الغردقة في التنسيق، وأضاف أنها متحمسة جداَّ لخوض تجربة الاغتراب الخروج إلى خارج المنزل وإلحاق بالحياة الجامعية.

وأضافت أنها ترغب في دخول كلية الألسن وبالتحديد قسم ترجمة فورية لتتمكن من حضور المؤتمرات الدولية، وتترجم لمن يحددون مصائر البلاد.

وأضافت رقية أنها كانت منتظمة في المدرسة في البداية، لكن في الفترة الأخيرة لم تكن تذهب إلى المدرسة، وأشارت أنها كانت تذهب إلى المدرسة في بداية الموسم الدراسي حيث كان هناك شرح في البداية من قبل المعلمين للدروس، كما أضافت أنها كانت تأخذ دروس خصوصية في البداية في كل المواد ثم بعد ذلك وقفت دروس مواد التخصص، واستمرت في حضور الدروس الخصوصية في مواد اللغات فقط حيث كانت تنظر إليها على أنها أهم بالنسبة إليها، ثم في نهاية العامة حضرتك مراجعات في المواد التي لم تكن تحضر لها دروس خصوصية، وأشارت إلى أن موضوع الدروس الخصوصية كان يمثل عليها عبء وضغط كبير.

وأشارت رقية أنها لم تكن موضوع تسريبات لم يشكل لها أي قلق، ولم يكن فارق معها، ولم تكن متابعة لشومينج أصلا.