أسماء رجب تحصل على المركز الأول مكرر بشعبة علمي علوم بمجموع 409.5

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حصلت الطالبة أسماء رجب حامد عرفة الحاصلة على المركز الأول مكرر من أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم والحاصلين على مجموع 409.5 درجة، بمحافظة قنا بمدرسة مصنع السكر الثانوية المشتركة، وأشارت الطالبة إلى مدى حيرتها لتعرف ما المادة التي من أجلها خسرت النصف درجة، وأعرف عن شكها في عدة مواد، ولكنها ترجع أن تكون مادة اللغة العربية بسبب التعبير.

وأعرب الطالبة أسماء رجب عن رغبتها في الحاق بكلية الطب وكلية الصيدلة، وأضاف أنها ترغب في الحاق بكلية أسيوط، ولكن من الممكن أن تأتي إلى كليات الطب في محافظة القاهرة.

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وأوضحت الطالبة أسماء رجب أنها عرفت خبر حصولها على المركز الأول مكرر من أوائل الثانوية العامة من خلال مكتب وزير التربية والتعليم الذي أجرى مكالمة تليفونية بهم، كما تحدث وزير التربية والتعليم طارق شوقي إلى والد الطالبة وهنئ والدها على حصول ابنته على المركز الأول مكرر لتكون على قائمة أوائل الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية، وأشارت أنها لم تستطع أن تحتفل بهذا الخبر بسبب كثرة الصحفيين والتلفزيون والمتابعات الإعلامية، حيث صعب عليها هذا التواصل مع كل أصدقاءها لتبادل التهاني معهم بهذا النجاح.

وعلقت الطالبة أسماء رجب عن التسريبات التي حدثت السنة الماضية بسبب شاومينج بأنها كانت فوضى، وأضافت أن السنة الحالية في امتحانات الثانوية العامة لم ترى هذه التسريبات أصلا حيث كانت لجان الامتحانات كلها منتظمة