محمد الأول مكفوفين: أتمنى أن أكون سفيرًا لأخدم وطني الحبيب مصر

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تعيش عائلة الطالب “محمد على محمد طعيمة”، الذى حصل على المركز الأول على شهادة الثانوية العامة للمكفوفين، في قرية اسمها “الروضة” تتبع مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ويدرس فى مدرسة النور للمكفوفين التى تتبع إدارة غرب الزقازيق.

بعد ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة، بلغ وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي”، أسر الطلاب، حيث قام الدكتور “طارق شوقي”، بإبلاغ والده بالنتيجة، سادت أجواء الفرحة والسعادة بين الأسرة الصغيرة.

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التي تتكون من الأب والذي يعول الأسرة وهو عامل زراعي، والأم ربة منزل، وأشقاؤه الاثنين الاخت الأولي دينا وهي أيضا كفيفة والتى سوف تخوض تجربة الصف الثالث الثانوي العام القادم، والثانى هو الأخ إبراهيم بالصف الثالث الإبتدائي.

عمت حالة من الفرحة والسعادة العارمة وكثرة التهاني من الجيران والأهل، والطالب “محمد طعيمة” لا يستطيع أن يصدق ما يحدث له من فرط الفرحة، على الرغم من الإجهاد الذى يبدو عليه بسبب المجهود القاسي الذي بذله أيام الامتحانات ولكن الإبتسامة لم تغادر وجهه وسط كل هذه المشاعر المختلطة.

ذكر “محمد طعيمة”، لإحدى الصحف اليومية، إنه يرغب وبشدة أن يقبل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لأنه يتمنى أن يكون سفيرا حتى يتمكن من خدمة وطنه الحبيب مصر، كما أشار “محمد طعيمة” إلى أنه حصل على المركز الأول على الجمهورية أيضا في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية وهو حافظ للقرآن كما أن “محمد طعيمة”، ملتزم بتعاليم وقواعد الدين.