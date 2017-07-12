محافظ الشرقية يهنئ خمس من أبناء المحافظة من أوائل الثانوية العامة

Advertisements

هنأ محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، خمس من طلاب والطالبات المرحلة الثانوية من محافظة الشرقية لحصولهم على المراكز الأولى على قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية لعام 2016/ 2017.

وأوضح أسماء الطلاب والطالبات الحاصلين على أوائل الثانوية العامة التابعين لمحافظة الشرقية هم: الطالب محمد علي محمود علي طعيمة الأول مكفوفين على جمهورية مصر العربية مجموع 398.5 درجة، وتابع لمدرسة النور للمكفوفين بالزقازيق، والطالب محمد محمود أمين حسين الحاصل على المركز الخامس مكرر بشعبة أدبي بمجموع 406.5 درجة، وتابع مدرسة شيبة الثانوية بغرب الزقازيق.

Advertisements

والطالب محمد أحمد محمد عبد العزيز الحاصل على المركز الثاني مكرر بمجموع 408.5 درجة، بشعبة علمي رياضة وتابع لمدرسة صلاح الدين الثانوية بنين مشتول السوق، والطالب محمد فتحي محمود محمد الحاصل أيضا على المركز الثاني مكرر بمجموع 408.5 درجة، بشعبة علمي رياضة وتابع لمدرسة العصايد الثانوية المشتركة بديرب نجم، وتأتي على قمة القائمة الطالبة يارا عفيفي عبد الفتاح بحصولها على المركز الأول مكرر بمجموع 409.5 درجة بشعبة علمي علوم وتابعة لمدرسة كفر محسن الثانوية الإبراهيمية.

وأكد اللواء خالد سعيد أن حصول الطلاب على هذه المراكز جاء نتيجة تعب وجهد وإرادة طول أيام العام الدراسي، بالإضافة إلى أنه يشير إلى التقدم الملموس و الملحوظ الذي يشهده قطاع التربية والتعليم في محافظة الشرقية، وأكبر دليل حصول خمسة من الطلاب والطالبات من محافظة الشرقية على المراكز الأولى في قائمة أوائل الثانوية العامة.

وقدم اللواء خالد سعيد كل الشكر والتقدير لوكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى كل مديري الإدارات التعليمية، وجميع العاملين في المجال التعليمي لاحتلال أبناء محافظة الشرقية المراكز الأولى من قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية يشير إلى نظام تعليمي متميز، وجهد كبير من المسؤولين في المحافظة.

وأضاف اللواء خالد سعيد كما يشير هذا النجاح إلى الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة في رعاية أبنائها، وتهيئة المناخ المناسب للتحصيل الدراسي ليحصلوا على أعلى الدرجات ويهيئ لهم طريق النجاح والتفوق، وقدم لأسر الأوائل التهنئة على هذا النجاح.