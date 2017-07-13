الحد الأدنى للقبول بكليات القمة وتوقعات التنسيق للمرحلة الأولى 2017

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2016/2017 أمس، كما وأعلنت شرائح المجموع عن المفاجأة السارة والتي تفيد بحدوث انخفاض شرائح المجاميع الخاصة بدخول الجامعات للعام الحالي، وبلغت نسبة التراجع في شرائح دخول كليات القمة ما بين 1% إلى 1.5%.
كما وأعلنت شرائح الناجحين لنَتيجة الثانوية العامة هذا العام أنه لم يحصل أي من طلاب الثانوية العامة على نسبة 100%، هذا بجانب أن عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع ما بين 95% إلى ما يقل عن 100% 38 ألف و222 طالب وطالبة.
و طبقا لتلك النسبة التي تم الإعلان عنها أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات سوف تكون كالأتي:
- من المقرر أن تستقبل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي 22 ألف طالب.
- من المقرر أن تستقبل كليات الهندسة 19 ألف طالب.
- من المقرر أن تستقبل كليات الإعلام والاقتصاد والألسن عدد 5 آلاف طالب وطالبة من طلاب الشعبة الأدبية.
كما أكدت التحاليل الخاصة بشَرائح المجاميع للعام الحالي:
- بلغ التراجع في عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% هذا العام نحو 19934 طالب.
- و من المقرر وفقا لهذا أن يتراجع الحد الأدنى للدخول للكليات بمعدل ما بين 1% إلى 1.5% أي ما يصل إلى 4 إلى 6 درجات هذا بالنسبة لكليات الطب وطب الأسنان.
- أما بالنسبة لكلية الصيدلة فإن التراجع سوف يصل إلى 0.5%.
- هذا بجانب التراجع في كليات الهندسة والذي وصل إلى 5 درجات.
و على هذا فإنه من المقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الطب حوالي 97.1 و 97.3 % أي ما يعادل 398.8 إلى 399 جنيه، أما بالنسبة لطب الأسنان فإن الحد الأدنى للقبول 97%، و الصيدلة الحد الأدنى للقبول لها 95.8% في حين أن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 91.4%.
في حين أن الحد الأدنى للقبول في الكليات الأدبية وهي الاقتصاد والعلوم السياسية نسبة 93.9% أما بالنسبة لكلية الإعلام فقد وصل الحد الأدنى للقبول بها نسبة 91.9%.
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