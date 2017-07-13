الحد الأدنى للقبول بكليات القمة وتوقعات التنسيق للمرحلة الأولى 2017

Advertisements

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2016/2017 أمس، كما وأعلنت شرائح المجموع عن المفاجأة السارة والتي تفيد بحدوث انخفاض شرائح المجاميع الخاصة بدخول الجامعات للعام الحالي، وبلغت نسبة التراجع في شرائح دخول كليات القمة ما بين 1% إلى 1.5%.

كما وأعلنت شرائح الناجحين لنَتيجة الثانوية العامة هذا العام أنه لم يحصل أي من طلاب الثانوية العامة على نسبة 100%، هذا بجانب أن عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع ما بين 95% إلى ما يقل عن 100% 38 ألف و222 طالب وطالبة.

Advertisements

و طبقا لتلك النسبة التي تم الإعلان عنها أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات سوف تكون كالأتي:

من المقرر أن تستقبل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي 22 ألف طالب. من المقرر أن تستقبل كليات الهندسة 19 ألف طالب. من المقرر أن تستقبل كليات الإعلام والاقتصاد والألسن عدد 5 آلاف طالب وطالبة من طلاب الشعبة الأدبية.

كما أكدت التحاليل الخاصة بشَرائح المجاميع للعام الحالي:

بلغ التراجع في عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% هذا العام نحو 19934 طالب. و من المقرر وفقا لهذا أن يتراجع الحد الأدنى للدخول للكليات بمعدل ما بين 1% إلى 1.5% أي ما يصل إلى 4 إلى 6 درجات هذا بالنسبة لكليات الطب وطب الأسنان. أما بالنسبة لكلية الصيدلة فإن التراجع سوف يصل إلى 0.5%. هذا بجانب التراجع في كليات الهندسة والذي وصل إلى 5 درجات.

و على هذا فإنه من المقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الطب حوالي 97.1 و 97.3 % أي ما يعادل 398.8 إلى 399 جنيه، أما بالنسبة لطب الأسنان فإن الحد الأدنى للقبول 97%، و الصيدلة الحد الأدنى للقبول لها 95.8% في حين أن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 91.4%.

في حين أن الحد الأدنى للقبول في الكليات الأدبية وهي الاقتصاد والعلوم السياسية نسبة 93.9% أما بالنسبة لكلية الإعلام فقد وصل الحد الأدنى للقبول بها نسبة 91.9%.