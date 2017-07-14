وزارة التعليم تحجب نتيجة طلاب ثانوية عامة بكفر الشيخ بسبب اكتشاف واقعة غش جماعي

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قام أحد أولياء الأمور بتقديم بلاغ ضد وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى رئيس قطاع التعليم ورئيس عام الامتحانات، وكان هذا بسبب قيام الوزارة بحجب نتيجة عدد من طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ وصل إلى 20 طالب، وأعلنت الوزارة بخصوص هذا الشأن أن السبب وراء حجب نتائج الطلاب يرجع إلى اكتشاف الوزارة مع وجود تطابق في إجابات الطلاب وجود حالة من الغش الجماعي هي السبب في ذلك.

كما وقامت الشؤون القانونية بإجراء التحقيقات اللازمة بخصوص تلك الواقعة، و قد وجدت تلك الحالة في مدرسة الشهيد محمد لطفي لعدد 20 طالب، التابعين للجنة الفرعية رقم 2، هذا بجانب حالة الغش التي تم اكتشافها أيضا في اللجنة الفرعية رقم 4 لعَدد 20 طالب تابعين لمدرسة رخا الرسمي.

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و خلال التصريحات التي قام بها رئيس عام الامتحانات، أنه بعد مراجعة مجموعة من المختصين لأَوراق إجابة الطلاب، اكتشفت اللجنة وجود تطابق في إجابات الطلاب بما فيها الإجابات الخطأ، كما و تم عرض الأوراق على لجنة أخرى والتي أكدت ما توصل إليه المختصين.

كما وتم عرض الأوراق مرة أخرى على لجنة ثالثة حرصا على مصلحة الطلاب من قبل الوزير، إلا أنها أكدت نفس النتائج التي وصلت إليها اللجنَتات السابقتان، ووفقا للقوانين فكان من المفترض أن يتم إلغاء الامتحان للطلاب هذا العام والعام القادم أيضا، إلا أنه نتيجة لحرص الوزير على مصلحة الطلاب فقد أغلى الامتحان للعام الحالي فقط.

هذا وقد أثبتت التحقيقات أيضا أن الطلاب قاموا بخلق الكثير من البلبلة والشغب، الأمر الذي تسبب في التأثير على إجراء الامتحانات، وقد جاء هذا القرار من قبل وزير التعليم وفقا للقرار الوزاري رقم 500.