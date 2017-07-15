تعرف على شروط الالتحاق بجميع أقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس

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بعد انتهاء من الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، تأتي خطورة لا تقل أهمية عنها، وهي تنسيق القبول في كليات الجامعات بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تنسيق داخلي للكليات وشروط لابد أن تتوافر في المتقدم لهذه الكلية، ومن هذه الكليات يتم اليوم نشر شروط القبول بكلية الآداب التابعة لجامعة عين شمس.

تشمل كلية الآداب بجامعة عين شمس على ستة عشر قسم بالكلية، وهم: قسم دراما ونقد مسرحي، قسم الوثائق والمكتبات، قسم علوم الاتصال والإعلام، وقسم الإرشاد السياحي، قسم الإرشاد الفرنسي، وقسم علم الاجتماع، قسم علم النفس، قسم فلسفة، قسم الجغرافيا، قسم تاريخ، قسم حضارة اوروبية، قسم لغة فرنسية، قسم لغة إنجليزية، قسم لغات شرقية، قسم لغة عبرية، قسم لغة عربية.

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أما بالنسبة إلى كل قسم من أقسام كلية الآداب فله شروط للالتحاق به وهي كالآتي: يشترط في الالتحاق بقسم اللغة العربية أن يكون الطالب قد حصل على 60% في درجة مادة اللغة العربية في اختبار مرحلة التعليم الثانوية، كما يقبل قسم اللغة العربية المؤهلات العليا بدون شروط، بالإضافة على المكفوفين والحالات الخاصة.

أما بالنسبة لتنسيق القبول في قسم الإعلام التابع لكلية الآداب بجامعة عين شمس، يقبل الطلاب ذو المجموعة العالي في المجموع الاعتباري، وبالنسبة إلى قسم الإرشاد الفرنسي يشترط للطالب الراغب في الانضمام إليه أن يحصل على درجة 35 في مجموعة اختبار اللغة الفرنسية في اختبارات الثانوية العامة.

وأما بالنسبة لشروط الالتحاق بقسم الإرشاد السياحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس أن يكون الطالب قد حصل على درجة في اختبار اللغة الأجنبية الأولى في المرحلة الثانوية على درجة أربعة وأربعين درجة، ويشترط قسم الآثار اليوناني على حصول الطالب على درجة اثنين وأربعين في اللغة الأجنبية، ويشترط قسم علم الاجتماع حصول الطالب على مجموعة ثمانين في المائة في اختبار مادة علم النفس والاجتماع في مرحلة الثانوية العامة.

ويشترط في الالتحاق لقسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة عين شمس أن يكون الطالب حاصل على خمسة وأربعين درجة في مادة علم النفس في مرحلة التعليم الثانوي، ويشترط أن للالتحاق بقسم الجغرافيا أن يكون الطالب حاصل على درجة سبعة وخمسين في مادة الجغرافيا في التعليم الثانوي الشعبة الأدبية، وبالإضافة إلى حصول الطالب على خمسة وأربعين درجة في اختبار اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الثانية في شعبة العلمي.

أما بالنسبة شرط الالتحاق بقسم اللغة الأوروبية أن يكون الطالب قد حصل في مرحلة التعليم الثانوي في مجموع اللغات العربية والأجنبية الأولى والثانية على نسبة ثمانين في المائة.

ويشترط للالتحاق بقسم اللغة الفرنسية أن يكون الطالب قد حصل على درجة كحد أدنى خمسة وأربعين درجة إلى خمسين درجة في اختبار اللغة الفرنسية في المرحلة الثانوية، و شرط الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة عين شمس أن يكون الطالب قد حصل على درجة كحد أدنى ثمانية أربعين إلى خمسين درجة في درجة اختبار اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الثانوي.

وأخيرا في قسم اللغات الشرقية يكون الشرط أن يكون الطالب قد حصل في اختبار مرحلة الثانوية العامة على نسبة خمسة وثمانين في المائة في مجموعات اللغات الثلاث اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى والثانية.