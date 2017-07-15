ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية عام 2017 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الازهر

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منذ قليل، ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية، من خلال موقع بوابة الازهر الشريف الالكترونية، بعد اعتماد النتيجة أثناء المؤتمر الصحفي، الذي عقده وكيل الأزهر الشريف، الدكتور “عباس شومان”، فى مقر مشيخة الأزهر.

تم رفع النتيجة ونشرها على موقع بوابة الازهر الشريف الالكترونية، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتيجتهم من خلال إدخال اسم الطالب، ورقم جلوسه.

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قد صرح وكيل الأزهر الشريف، أن إجمالى عدد طلاب الثانوية الأزهرية 166778، منهم عدد 144177 طالب تقدم للامتحانات، وأن نسبة النجاح وصلت إلى 57.2 %، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات فى دور ثان حوالى 12.9%، ونسبة الرسوب ” الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحانات” حوالى 29.9%.

كما بلغ عدد الطلاب الذين ألغيت لهم كل المواد 39، ووصل عدد الطلاب الذين ألغيت لهم مادة واحدة أو أكثر إلى 126 طالب.

أكد الدكتور “عباس شومان”، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت بمشيخة الأزهر، أن شيخ الأزهر أصدر قرر بإعفاء الطلاب الأوائل من دفع مصاريف الدراسة الجامعية، علاوة على رحلتى حج لأولياء أمور الطلاب.

أضاف وكيل الأزهر أنه سوف يفتح باب التظلمات من يوم الاثنين القادم ولمدة 30 يوما، وسوف يتم التسهيل على الطلاب بالمحافظات البعيدة بأن يقدموا تظلماتهم فى الأماكن الأزهرية.

المحافظات هى عشر محافظات “الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح ، كما هنأ الدكتور “عباس شومان”، كل الطلبة الأوائل وتمنى لهم وافر التقدم والمزيد من التوفيق فى حياتهم العملية والعلمية.