إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2017 فى شعبة الأدبى والعلمى

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قام وكيل الأزهر الشريف، الدكتور “عباس شومان”، باعتماد نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية، بمشيخة الأزهر، صباح اليوم السبت، حيث وصلت نسبة النجاح 57.2%، وتم رفع النتيجة ونشرها على موقع بوابة الازهر الشريف الالكترونية.

هنأ الدكتور “عباس شومان”، كل الطلبة الأوائل وتمنى لهم وافر التقدم والمزيد من التوفيق فى حياتهم العملية والعلمية، كما قام رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمد أبوزيد الأمير، بإعلان أسماء الطلاب الأوائل بمختلف الشعب.

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أكد الدكتور “عباس شومان”، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت بمشيخة الأزهر، أن شيخ الأزهر أصدر قرارا بإعفاء الطلاب الأوائل من دفع مصاريف الدراسة الجامعية، علاوة على رحلتى حج لأولياء أمور الطلاب.

أضاف وكيل الأزهر أنه سوف يفتح باب التظلمات من يوم الاثنين القادم ولمدة 30 يوما، وسوف يتم التسهيل على الطلاب بالمحافظات البعيدة بأن يقدموا تظلماتهم فى الأماكن الأزهرية.

المحافظات هى عشر محافظات “الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح .

قد صرح وكيل الأزهر الشريف، أن إجمالى عدد طلاب الثانوية الأزهرية 166778، منهم عدد 144177 طالب تقدم للامتحانات، وأن نسبة النجاح وصلت إلى 57.2 %، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات فى دور ثان حوالى 12.9%، ونسبة الرسوب ” الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحانات” حوالى 29.9%.