وزارة التعليم تبدأ استقبال طلبات التظلم لنتيجة الثانوية العامة 2017 غدا وحتى شهر

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أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم قيامها باستقبال طلبات التظلمات المقدمة من قبل طلاب الثانوية العامة 2017 ابتداء من الغد الموافق الأحد 16/7/2017، هذا وتستمر الوزارة في استقبال الطلاب لمدة شهر من تاريخ افتتاح باب استقبال الطلبات.

و على طلاب الثانوية العامة الراغبين في تقديم طلبات للتظلمات في مادة أو أكثر أن يقوموا بالإتجاه إلى أحد البنوك الوطنية لسداد مبلغ 100 جنيه عن المادة الواحدة، حيث يوجه المبلغ إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، هذا بجانب الطلب المقرر تقديمه لمندوب لجنة النظام والمراقبة والذي يتقدم فيه الطالب بطلب الاطلاع على أوراق إجابته، و يجب أن يقوم المتقدم بالطلب بإرفاق إيصال المستلم من البنك والذي يثبت سَداده للرسوم.

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كما يتم تحديد موعد من الطالب للاطلاع على كراسة الإجابة، الجدير بالذكر أن ما يطلع عليه الطالب بالفعل هو نسخة من كراسة الإجابة وليست الكراسة الأصلية، وفي حالة ملاحظة الطالب أي شئ فعليه تدوين مُلاحظته في الكراسة التي سيتم إرفاقها معه.

كما سيتم تقديم كراسات الإجابة للطلاب المتقدمين بالتّظلمات إلى مستشار المادة في الإدارة العامة للإمتحانات، والذي سيقوم بتحديد ما إذا كان الطالب المتقدم يستحق المزيد من الدرجات أم لا.

الجدير بالذكر أنه في حالة ما إذا وجد أن كراسة الطالب تستحق المزيد من الدرجات، فإن الوزارة تقوم بإعادة المبلغ الذي قام الطالب بسداده في البنك الوطني.

كما جاءت نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2017 حوالي 72.4%، و ذلك بعد التراجع الذي شهدته النتيجة هذا العام عن نتائج الأعوام السابقة.