إعرف الآن شروط و كيفية التقديم فى جامعة فاروس الخاصة

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بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 2016م/2017م ، هناك عددا ً من الطلبة و الطالبات لم ينالوا ما أرادوا من الدرجات والمجموع كما أنهم لم يتمكنوا من دخول الجامعات الحكومية في التخصصات التي يرغبونها ، لذا يلجأ هؤلاء إلى دخول الجامعات الخاصة ، و التي تقدم خدمات تعليمية عالية الجودة و لكن بمقابل مادي و مجموع درجات أقل قليلا ً من المجموع اللازم لنفس التخصصات و لكن في جامعات حكومية .

و في الآونة الأخيرة ، قد كثرت تلك النوعية من الجامعات الخاصة ، و التي تقدم خدمات تعليمية متميزة ، قد زاد عليها الطلب جدا ً ، و في كثير من الأحيان في هذه الأيام يقبل على الجامعات الخاصة أيضا ً من حصلوا على مجموع عالي من الدرجات، يمكنهم من دخول أي جامعة حكومية و لكنهم يفضلون الجامعات الخاصة بخدماتها التعليمية العالية .

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و اليوم من خلال موقعنا و موقعكم مصر 365 ، نقدم لك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة كيفية التقديم ، و الشروط اللازمة كي تلتحق بجامعة فاروس الخاصة ، و لكن قبل ذلك نتعرف سويا ً على جامعة فاروس الخاصة ، و التي تضم 11 كلية في مختلف التخصصات الحياتية ومنها كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي ، و كلية الهندسة ، و كذلك كلية الطب تخصص أسنان ، و كلية اللغات و الترجمة ، و أيضا ً كلية العلوم الطبية المساعدة ، و كلية الإعلام و فنون الاتصال .

كما أنه من الجدير بالذكر ، أن جامعة فاروس الخاصة لا تقبل فقط الطلبة والطالبات من داخل جمهورية مصر، بل أيضا ً تقبل هؤلاء الطلبة و الطالبات حاملي شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من أي نظام تعليمي آخر من خارج جمهورية مصر ، على أن تكون تلك الشهادة من بين الشهادات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية .

أما عن مصروفات الكليات المختلفة في جامعة فاروس الخاصة، فإن إدارة الجامعة لم تحددها بعد، و لكن طبقا ً مصروفات الكليات في العام الماضي، فإن كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي تبلغ مصروفاتها 55000 جنية مصري ، و كلية طب الأسنان كان مصروفاتها 53000 جنيه مصري ، بينما كلية العلاج الطبيعي فإن مصروفاتها كانت 36000 جنية مصري .