التعليم العالي تكشف عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية والأدبية

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مع انتهاء الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة وانطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان اليوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري عن القواعد الخاصة بالقبول للحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2017، كما نوهت أيضا عن المواعيد الخاصة بتقديم الرغبات، كما كشفت عن نتيجة المرحلة الأولي من التنسيق، والتي تأتى على النحو التالي:

بالنسبة لشعبة علمي علوم، الحد الأدنى 95.1% بما يعادل مجموع 390 درجة.

بالنسبة لشعبة علمي رياضة، في الحد الأدنى 91.2% بما يعادل مجموع 374 درجة.

بالنسبة للشعبة الأدبية ، الحد الأدنى 79.5% بما يعادل مجموع 326 درجة.

وفيما يتعلق بمواعيد التنسيق بالنسبة للشعب الثلاثة فيمن ذكرها على النحو التالي:

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أولا بالنسبة للشعبة العلمية

يوم الاثنين الموافق 17 يوليو للطلاب الحاصلين على مجموع 403 فأكثر.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو بالنسبة للطلاب الحاصلين على مجموع 399 لأقل من 403 درجة.

يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو يكون للطلاب الحاصلين على مجموع 396 درجة لأقل من 399 درجة.

يوم الخميس الموافق 20 يوليو، يكون للطلاب الحاصلين على مجموع 392 درجة لأقل من 396 درجة.

يوم الجمعة الموافق 21 يوليو يكون للطلاب الحاصلين على مجموع 390 لأقل من 392 درجة.

ثانيا, بالنسبة للشعبة الهندسية

يوم الاثنين الموافق 17 يوليو يكون للطلاب الحاصلين على مجموع 396.5 فأكثر.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو يكون للطلاب الحاصلين على مجموع 384 درجة لأقل من 389.5 درجة.

يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو يكون للطلاب الحاصلين على مجموع 384 درجة لأقل من 389.5 درجة.

يوم الخميس الموافق 20 يوليو يكون للطلاب الحاصلين على مجموع 378.5 درجة لأقل من 384 درجة.

يوم الجمعة الموافق 21 يوليو يكون للطلاب الحاصلين على مجموع 374 درجة لأقل من 378.5 درجة.

ثالثا، بالنسبة للشعبة الأدبية