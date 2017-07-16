التنسيق يعلن عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لشعبة علمى علوم ورياضة وأدبى

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قامت وزارة التعليم العالى المصرية بالإعلان عن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وتحديدًا في الدور الأول 2017، كما قامت بالإعلان عن عدد من الإرشادات بالإضافة إلى مواعيد تقديم الرغبات المقررة للطلاب والطالبات بجميع أنحاء الجمهورية.

وعن نتيجة المرحلة الأولى التي قد ظهرت منذ أيام قليلة وتم إعلان التنسيق الخاص بها حاليًا جاءت كالتالى، أنه من المقرر أن تبدأ بـ 95.1 % بالنسبة إلى للمرحلة الأولى لشعبة علمي علوم، حيث يكون الطالب قد حصل على مجموع درجات 390 درجة، وعن شعبة علمى رياضة سوف تبدأ بـ 91.2 % ويكون الطالب فيها قد حصل على مجموع درجات 374 ، وعن شعبة الأدبى سوف تبدأ من 79.5 % حيث يكون مجموع درجات الطالب 326.

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وقد ورد فى البيــــان أن الحد الأدنى لقبول الطلاب لهذا العام فى الشعبة العلمية قد بلغ 039 درجة فأكثر أي ما يعادل نسبة 95.12 % فأكثر، بينما بلغ 26828 بالنسبة إلى الشعبة الهندسية حيث 374 درجة فأكثر والذي يعادل نسبة 91.22% فأكثر وهو 17286.

مواعيد التقديم لشعبة علمي علوم:

الاثنين الموافق 17/7/2017 سوف يكون التقديم للحاصلين علي مجموع 403 درجة فأكثر الثلاثاء الموافق 18/7/2017 سوف يكون التقديم للحاصلين علي مجموع 399 درجة لأقل من 403 درجة الأربعاء الموافق 19/7/2017 سوف يكون التقديم للحاصلين علي مجموع 396 درجة لأقل من 399 درجة الخميس الموافق 20/7/2017 سوف يكون التقديم للحاصلين علي مجموع 392 درجة لأقل من 396 درجة الجمعة الموافق 21/7/2017 سوف يكون التقديم للحاصلين علي مجموع 390 درجة لأقل من 392 درجة

مواعيد التقديم للمجموعة العلمية “الشعبة الهندسية”:

الاثنين الموافق 17/7/2017 سوف يكون التقديم للحاصلين علي مجموع 396.5 درجة فأكثر الثلاثاء الموافق 18/7/2017 سوف يكون التقديم للحاصلين علي مجموع 389.5 درجة لأقل من 396.5 درجة الأربعاء الموافق 19/7/2017 سوف يكون التقديم للحاصلين علي مجموع 384 درجة لأقل من 389.5 درجة الخميس الموافق 20/7/2017 سوف يكون التقديم للحاصلين علي مجموع 378.5 درجة لأقل من 384 درجة الجمعة الموافق 21/7/2017 سوف يكون التقديم للحاصلين علي مجموع 374 درجة لأقل من 378.5 درجة.

مواعيد التقديم للمجموعة الأدبية: