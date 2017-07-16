تعرف على المصاريف المقررة لكليات الجامعة الحديثة MTI بعد زيادتها

تعتبر الجامعة الحديثة واحدة من الجامعات المصرية الخاصة والتي يقع المقر الرئيسي لها في منطقة المعادي الجديدة في مدينة القاهرة، وقد تم إنشاؤها بموجب قراري جمهوري في العام الميلادي 2004، وتضم هذه الجامعة ثمانية كليات مختلفة متنوعة بين العلمية والأدبية، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على المصاريف المقررة في كافة الكليات المختلفة التابعة لها، وإليكم التفاصيل.
بعد أيام قليلة من الآن وتحديدا عقب الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية من المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولي بالنسبة للجامعات الخاصة، ومع اقتراب موعد هذا التنسيق كشفت الكثير من الجامعات عن المصاريف الدراسية المقررة لهذا العام بالنسبة للطلاب، والجدير بالذكر أن مصاريف هذا العام شهدت ارتفاعا وزيادة بنحو 10% كما أعلنت وزارة التعليم العالي، وفيما يتعلق بمصاريف الجامعة الحديثة فتختلف من كلية لآخري، وذلك على النحو التالي:
- أولا بالنسبة لكلية علوم الحاسب، فمن المقرر أن تكون المصاريف الخاصة بها 21000 جنيه مصري بالنسبة للطلاب المصريين أما بالنسبة للطلاب غير المصريين فتكون 1600 جنيه استرليني.
- ثانيا بالنسبة لكلية إدارة إعمال، فمن المقرر أن تكون المصاريف الخاصة بها 24000 جنيه مصري بالنسبة للطلاب المصريين أما بالنسبة للطلاب غير المصريين فتكون 1900 جنيه استرليني.
- ثالثا بالنسبه لكلية العلاج الطبيعي، فمن المقرر أن تكون المصاريف الخاصة بها 29000 جنيه مصري بالنسبة للطلاب المصريين أما بالنسبة للطلاب غير المصريين فتكون 2250 جنيه استرليني.
- رابعا بالنسبة لكلية طب الأسنان، فمن المقرر أن تكون المصاريف الخاصة بها 40000 جنيه مصري بالنسبة للطلاب المصريين أما بالنسبة للطلاب غير المصريين فتكون 3000 جنيه استرليني.
- خامسا بالنسبة لكلية الصيدلة، فمن المقرر أن تكون المصاريف الخاصة بها 39000 جنيه مصري بالنسبة للطلاب المصريين أما بالنسبة للطلاب غير المصريين فتكون 3000 جنيه استرليني.
- سادسا بالنسبة لكلية الهندسة، فمن المقرر أن تكون المصاريف الخاصة بها 30000 جنيه مصري بالنسبة للطلاب المصريين أما بالنسبة للطلاب غير المصريين فتكون 2250 جنيه استرليني.
- سابعا بالنسبة لكلية التمريض، فمن المقرر أن تكون المصاريف الخاصة بها 12000 جنيه مصري بالنسبة للطلاب المصريين أما بالنسبة للطلاب غير المصريين فتكون 900 جنيه استرليني.
- ثامنا بالنسبة لكلية الإعلام، فمن المقرر أن تكون المصاريف الخاصة بها 26000 جنيه مصري بالنسبة للطلاب المصريين أما بالنسبة للطلاب غير المصريين فتكون 2000 جنيه استرليني.
التعليقات