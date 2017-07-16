تعرف على المصاريف المقررة لكليات الجامعة الحديثة MTI بعد زيادتها

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تعتبر الجامعة الحديثة واحدة من الجامعات المصرية الخاصة والتي يقع المقر الرئيسي لها في منطقة المعادي الجديدة في مدينة القاهرة، وقد تم إنشاؤها بموجب قراري جمهوري في العام الميلادي 2004، وتضم هذه الجامعة ثمانية كليات مختلفة متنوعة بين العلمية والأدبية، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على المصاريف المقررة في كافة الكليات المختلفة التابعة لها، وإليكم التفاصيل.

بعد أيام قليلة من الآن وتحديدا عقب الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية من المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولي بالنسبة للجامعات الخاصة، ومع اقتراب موعد هذا التنسيق كشفت الكثير من الجامعات عن المصاريف الدراسية المقررة لهذا العام بالنسبة للطلاب، والجدير بالذكر أن مصاريف هذا العام شهدت ارتفاعا وزيادة بنحو 10% كما أعلنت وزارة التعليم العالي، وفيما يتعلق بمصاريف الجامعة الحديثة فتختلف من كلية لآخري، وذلك على النحو التالي:

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