تعرف على أماكن تقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة بالقاهرة

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صرح السيد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، خالد عبد الحكم، إن وزارة التربية والتعليم قد خصصت عدد 5 مقرات إلى طلاب الثانوية العامة في قطاع القاهرة الكبرى والذي يشمل كلاً من محافظات “القاهرة والقليوبية والجيزة ” من اجل أن يقوم الطلاب بتقديم تظلماتهم من نتيجة الثانوية العامة حيث يتم استقبال طلبات المتضررين من نتائجهم.

ولكي يتم تقديم طلبات التظلمات يجب على الطالب أن يقوم بالتوجه إلى البنك من أجل أن يحصل على إيصال سداد مبلغ طلب التظلم والذي تبلغ قيمته حوالي 100 جنيه وذلك عن المادة الواحدة والتي يرغب الطالب التظلم فيها ثم يقوم بعد ذلك بالتوجه إلى المديرية التابع لها من أجل تقديم الطلب.

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جدير بالذكر أن مدرسة السعيدية الثانوية الموجودة في محافظة الجيزة قد شهدت إقبال كبير اليوم من طلاب الثانوية العامة من أجل ان يتم تقديم التظلم عن نتائجهم وذلك مع بداية فتح باب التظلمات.

كما ورد في أحد تصريحات المديرية أنه يمكن الآن للطلاب التابعين إلى قطاع القاهرة أن يقوموا بتقديم تظلماتهم في مدرسة أحمد فؤاد عبد العزيز الإعدادية بنين، والتي يوجد مقرها أمام مقر مديرية تعليم القاهرة الموجودة في شارع سليم عبده باشا، كما يمكن أن يتم تقديم التظلمات إلى كنترول الخديوية التابعة إلى قطاع القاهرة “ب”.

أما بالنسبة لإدارات فقد ورد أنها كلاً من: حدائق القبة، وروض الفرج، والسيدة زينب، وشبرا، والساحل، والزاوية، والشرابية، والوايلي، ووسط القاهرة، ومنشأة ناصر، وباب الشعرية، ومصر الجديدة، والتبين،وغرب القاهرة، والمعادي، والنزهة، وحلوان، والمستقبل، والقاهرة الجديدة، والشروق، والمعصرة.