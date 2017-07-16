جامعة الأزهر تعلن عن موعد بدء تنسيق القبول بالكليات الأزهرية

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قام نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف والمشرف العام حاليًا على التنسيق بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد حسنى، بالإعلان عن موعد بداية التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بكليات جامعة الأزهر الشريف، حيث أكد سيادته على أنه سوف تفتح الأبواب أمام طلاب الأزهر بداية من يوم 6 أغسطس القادم.

وأضاف “أحمد حسنى”، فى أحدث تصريحاته الصحفية الخاصة بتنسيق جامعة الأزهر الشريف أنه قد تقرر أن يتم اختيار هذا الموعد لفتح أبواب التنسيق أمام طلاب الأزهر حتى يتناسب مع فتح باب تنسيق القبول لهذا العام الجديد بالجامعات الأخرى فى الوقت الحالي.

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كما أكد السيد رئيس جامعة الأزهر الشريف في حواره على عدم وجود أي سبب فى الوقت الحالي لكي يتم الاستعجال فى فتح أبواب القبول أمام الطلاب، وأضاف فى تصريحاته أن طبيعة تنسيق القبول الخاصة بعملية التنسيق فى جامعة الأزهر بوجه عام تكون بشكل مباشر مرتبطة بعملية ظهور نتائج طلاب الثانوية الازهرية الدور الثانى حتى يتم التمكن من استكمال باقي الإجراءات وتحديد أعداد الطلاب بالكليات.

جدير بالذكر أنه فيما يخص امتحانات الدور الثانى الخاصة بطلاب الثانوية الأزهرية قد تقرر أن تبدأ يوم 19 من شهر أغسطس القادم، وذلك بعد أن أعلن الأزهر الشريف أنه قد تم اعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول الخاصة بالعام الدراسي الحالي لطلاب الثانوية الأزهرية فى صباح يوم أمس السبت، حيث ورد أن بنسبة النجاح هذا العام قد ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية حيث بلغت 57.2%.