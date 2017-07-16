لجنة التعليم في مجلس النواب تكرم أوائل الثانوية العامة

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تأتي نتيجة الثانوية العامة تحمل معها الأفراح، فبعد أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة لهذا العام الدراسي المنقضي 2016م / 2017م ، منذ أيام معدودة و تحديدًا يوم الأربعاء الماضي والذي وافق اليوم الثاني عشر من هذا الشهر شهر يوليو من العام الجاري عام 2017م، تكلل جهود ليس الطلبة والطالبات فقط، بل أيضًا تكلل جهود الأهالي وأولياء الأمور الذين ظنوا الجهد والمال من أجل أن يناول أبناؤهم أعلى الدرجات.

وقبل أن تظهر نتيجة الثانوية العامة، لتعم الفرحة على الجميع لتكليل جهودهم طوال العام الدراسي المنقضي 2016م / 2017م، تم الإعلان عن أسماء الأوائل في كل شعبة من شعب الثانوية العامة في اليوم السابق لظهور النتيجة أي يوم الثلاثاء الماضي والذي يوافق اليوم الحادي عشر من هذا الشهر شهر يوليو من العام الجاري عام 2017م، حيث قام السيد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاتصال بالأوائل على مرحلة الثانوية العامة بكل شعبها ليقوم سيادته لتهنئتهم بنفسه.

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أما من جهة مجلس النواب المصري، فإن السيد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري، قد أعلن اليوم يوم الأحد و الذي يوافق اليوم السادس عشر من شهر يوليو من العام الحالي 2017م، أن مجلس النواب المصري قد وجه دعوة لجميع أوائل الثانوية العامة بجميع شعبها كما يتم تكريمهم من قبل مجل النواب المصري.

كما أعلن السيد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري، أن التكريم المقدم من قبل لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري لأوائل الثانوية العامة بجميع شعبها، سواء كانوا طلبة وطالبات شعبة الأدبي، أو طلبة وطالبات شعبة العلمي علوم، وكذلك طلبة وطالبات شعبة العلمي رياضة.

على أن يكون ذلك التكريم بعد يومين من اليوم، وتحديدًا يوم الثلاثاء المقبل والذي سوف يوافق اليوم الثامن عشر من هذا الشهر شهر يوليو من عام 2017م، والتكريم المقدم من قبل لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري هو بمثابة تقدير لجهودهم وتفوقهم في مرحلة الثانوية العامة، و التي تعد ختام التعليم ما قبل الجامعي.