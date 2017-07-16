ننشر لطلاب الثانوية الأزهرية خطوات تقديم التظلمات إلكترونيا لأول مرة

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية انطلاق منظومة طعون إلكترونية، اعتبارا من صباح، الغد الإثنين، للتسهيل على الطلاب أيضا على أولياء الأمور فى تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، وسوف نتعرف معا على تعليمات وخطوات تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2016/ 2017.

1- يقوم الطالب بالتوجه إلى أقرب منطقة أزهرية له، لتقديم التظلم ودفع كلفة الرسوم ولا يشترط ان يقدم الطالب التظلم بالمنطقة التابع لها فقط.

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2- خلال تدوين المواد المتظلم بها يجب عليه التوقيع بجوار كل مادة، وإلا سوف تعتبر المادة لاغية من التظلم.

3- يجب أن يكتب الطالب رقم هاتفه داخل الاستمارة لضمان التواصل معه عند اللزوم .

4- لايجوز على الإطلاق دخول الطالب المعمل للقيام بمراجعة ورقة الإجابة بالتليفون المحمول أو أي وسيلة من وسائل التخزين الإلكتروني.

5- لا يجوز دخول أى شخص للقيام بمراجعة ورقة الإجابة إلا الطالب بشخصه بغير مرافق ما عدا الطالب الكفيف يسمح له بمرافق.

6- يزور الطالب بوابة الأزهر الإلكترونية حتى يتمكن من معرفة موعد الإطلاع المحدد على ورقة الإجابة ومعرفة نتيجة التظلم.

7- بعد الانتهاء من عملية الاطلاع على ورقة الإجابة، سوف يجد نموذج استطلاع رأى عن كل مراحل المنظومة من أول إجراء تقديم التظلم، ومدى مساهمة السادة القائمين على المنظومة فى تيسير تقديم التظلم وصولا إلى مرحلة الإطلاع على ورقة الإجابة، ومدى تفاعل القائمين مع الطلاب فى ذلك

8- هناك رقم واتس آب لإمكانية التواصل فى حالة وجود أى شكوى حقيقية مقدمة، فى عمليات المنظومة، كما يفضل وجود الصور لدعم الشكوى مع تعيين اسم الطالب والمنطقة الأزهرية التابع لها لضمان شفافية الشكوى 01012175153.