وزير التعليم العالي يعلن عن إضافة 6 كليات جديدة ضمن تنسيق 2017

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قام السيد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤخرًا بالإعلان عن إضافة 6 كليات جديدة هذا العام الدراسي للجامعات المصرية ضمن تنسيق 2017/2018 بعد أن حصلت هذه الكليات على طابع التنسيق.

وقد أشار السيد وزير التعليم العالي في تصريحاته على أن الكليات الجديدة التي من المقرر لها أن تدخل حيز الخدمة فى العام الدراسي الجديد هي كلاً من:

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” كلية علوم ذوى الاعاقة ويكون مقرها في جامعة الزقازيق، كلية الفم والأسنان ويكون مقرها في جامعة الزقازيق، كلية التكنولوجيا والإدارة ونظم المعلومات ويكون مقرها في جامعة بورسعيد، كلية التربية للطفولة المبكرة ويكون مقرها في جامعة السادات، كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال والإدارة ويكون مقرها في جامعة قناة السويس كلية علوم البترول فرع مطروح ويكون مقرها في جامعة قناة السويس”

وأضاف السيد وزير التربية والتعليم العالي أثناء وجوده في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش اجتماع المجلس الأعلي للجامعات، مؤخرًا بأنه قد تقرر أن تكون المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات هذا العام سوف تكون يوم الاثنين القادم والذي يوافق 17/7/2017 .

يمكن لطلاب مرحلة الثانوية العامة والتي مقرر لهم خوض تلك المرحلة تسجيل رغباتهم وفقاً لشرائح المجموع التي قد سبق وأن أعلنت عنها مؤخرًا وزارة التعليم العالي، حيث من المقرر أن تتم عملية تسجيل رغباتهم بعدد 60 رغبة وذلك على الموقع الإلكتروني التي أعلنت عن الوزارة من أجل التنسيق عن طريق استخدام الحاسبات الشخصية فى مدة قدرت بحوالى 24 ساعة .

كما يمكن للطلاب العمل من خلال مكاتب التنسيق التابعة لهم بالجامعات المصرية في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك حتى تمام الساعة الثالثة عصراً، على أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولي بعد 72 ساعة فقط من إتمام عملية غلق الباب أمام عملية التقديم.