التعليم العالي تعلن عن موعد بدء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

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قامت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان رسميًا عن موعد فتح أبواب اختبارات القدرات المقررة لهذا العام الجاري لطلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة حيث تبدأ اختبارات القدرات لطلاب المعادلة العربية وطلاب المعادلة الأجنبية في نفس الوقت.

ورد في إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية اختبار شهادة المعادلة سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر يوليو الجاري، كما تم التأكيد على أن مدة هذه الإختبارات طبقًا للجدول المقرر سوف تكون أسبوع.

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من جهة أخرى ورد في إعلان وزارة التعليم العالي أن عملية بدء تقديم أوراق الطلاب الراغبين في خوض اختبارات المعادلة للثانوية العامة سوف تكون في مكتب التنسيق الرئيسي الموجود فى محافظة القاهرة بالإضافة إلى فرعيه الموجودين في محافظة الإسكندرية ومحافظة أسيوط.

جاء في تصريحات الوزارة أن الاختبارات المقررة سوف تبدءًا من يوم السبت الموافق 29 يوليو الجاري لجميع الطلاب المتقدمين.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة في مصر قد انتهوا من أداء امتحانات الثانوية العامة ويخوضون حاليًا بعد ظهور النتائج المرحلة الأولي من التنسيق والتقديم في الكليات العملية والنظرية لجميع الشعب الخاصة بها سواء كانت الأدبي أو العلمي أو الهندسية وينضم ايضًا لعملية التقديمات طلاب الشهادة الأزهرية بعد أن تم الإعلان عن نتائجهم في الأيام القليلة الماضية لتبدأ مرحلة التنسيق بوجه عام أمام طلاب الثانوية العامة وطلاب الثانوية الأزهرية وطلاب المعادلة حيث التنسيق بدء اختبارات الكليات.