قواعد التنسيق الجغرافي للقبول بالجامعات والمعاهد عام 2017/2018

Advertisements
سنقوم من خلال موقعنا مصر 365 بنشر قواعد التنسيق الجغرافي للقبول بالجامعات والمعاهد لعام 2017/2018 و هذا طبقا لما تم نشره على موقع التنسيق الإلكتروني حيث تم وضع عدة قواعد سوف نتناولها خلال هذا المقال للتعرف عليها .
أسس تحديد الحيز الجغرافي للتقديم في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد خلال عام 2017/2018 للطلبة و الطالبات :
Advertisements
- يتم تقسيم الجامعات على حسب الإدارة التعليمية إلى ثلاث مجموعات وهي مجموعة “أ” ، و مجموعة “ب”، و مجموعة “ج” ، و يجب على كل طالب أن يقوم باختيار جميع الكليات المتاحة في القطاع الأول ثم الاختيار من القطاع الثاني ثم من القطاع الثالث و المجموعات يتم تقسيمها على النحو التالي .
- مجموعة “أ” إجبارية : و تضم هذه المجموعة الجامعة الأقرب إليه حسب الإدارة التعليمية التابع لها و يمكن أن تكون جامعتين حيث أن الإدارة في منتصف الجامعتين حيث تتواجد في حيز متساوي بين الجامعتين.
- مجموعة “ب” إجبارية : بعد أن يقوم الطالب باختيار الكليات المتاحة له من المجموعة “أ ” يقوم باختيار الجامعة المتواجدة في مجموعة “ب” التي تكون تحت نطاق الإدارة التعليمية التابع ، كما يمكنه اختيار الجامعات بدون الأولوية لأي واحدة .
- مجموعة “ج” : يمكن اختيار الطالب لباقي الجامعات المتواجدة و اختيار الكليات المتاحة له دون التفرقة حيث أن الجامعات المتبقية ستكون خارج الحيز السكنى كما أنها لا تكون تابعة للإدارة التعليمية التابع لها.
و التنسيق الجغرافي الخاص بالمدارس الداخلية ( الرياضية -و العسكرية – و المتفوقين) يتم التحديد طبقا للبيانات التي تم تسجيلها في استمارة الثانوية العامة .
- يتم اعتبار محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة تحت نطاق جغرافي واحد حيث أنه يضم عدد من الكليات هما ” جامعة القاهرة، و جامعة حلوان، و جامعة عين شمس ” و أيضا يدخل تحت الحيز الجغرافي الكليات التابعة لهذه الجامعات و التي تتواجد خارج الحرم الجامعي و المتواجدة خارج التقسيم الجغرافي، كما أنه يضم الكليات التابعة إلى جامعات غير التي ذكرت و لكنها تتواجد تحت التقسيم الجغرافي و يتم عمل تحويل متساوي للكليات.
- يتم القبول بكافة الكليات التابعة إلى الجامعات المصرية الحكومية لهذا العام 2017/2018 طبقا لما ورد في التوزيع الجغرافي و التقسيمات الجغرافية ، و لكن هناك عدة جامعات يتم توزيعها طبقا لتوزيع الإقليمي و ليس الجغرافي و هما ” كليات التربية، وكليات التربية النوعية، وكليات التمريض، والمعاهد الفنية للتمريض “
التعليقات