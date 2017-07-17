قواعد التنسيق الجغرافي للقبول بالجامعات والمعاهد عام 2017/2018

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سنقوم من خلال موقعنا مصر 365 بنشر قواعد التنسيق الجغرافي للقبول بالجامعات والمعاهد لعام 2017/2018 و هذا طبقا لما تم نشره على موقع التنسيق الإلكتروني حيث تم وضع عدة قواعد سوف نتناولها خلال هذا المقال للتعرف عليها .

أسس تحديد الحيز الجغرافي للتقديم في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد خلال عام 2017/2018 للطلبة و الطالبات :

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يتم تقسيم الجامعات على حسب الإدارة التعليمية إلى ثلاث مجموعات وهي مجموعة “أ” ، و مجموعة “ب”، و مجموعة “ج” ، و يجب على كل طالب أن يقوم باختيار جميع الكليات المتاحة في القطاع الأول ثم الاختيار من القطاع الثاني ثم من القطاع الثالث و المجموعات يتم تقسيمها على النحو التالي .

مجموعة “أ” إجبارية : و تضم هذه المجموعة الجامعة الأقرب إليه حسب الإدارة التعليمية التابع لها و يمكن أن تكون جامعتين حيث أن الإدارة في منتصف الجامعتين حيث تتواجد في حيز متساوي بين الجامعتين. مجموعة “ب” إجبارية : بعد أن يقوم الطالب باختيار الكليات المتاحة له من المجموعة “أ ” يقوم باختيار الجامعة المتواجدة في مجموعة “ب” التي تكون تحت نطاق الإدارة التعليمية التابع ، كما يمكنه اختيار الجامعات بدون الأولوية لأي واحدة . مجموعة “ج” : يمكن اختيار الطالب لباقي الجامعات المتواجدة و اختيار الكليات المتاحة له دون التفرقة حيث أن الجامعات المتبقية ستكون خارج الحيز السكنى كما أنها لا تكون تابعة للإدارة التعليمية التابع لها.

و التنسيق الجغرافي الخاص بالمدارس الداخلية ( الرياضية -و العسكرية – و المتفوقين) يتم التحديد طبقا للبيانات التي تم تسجيلها في استمارة الثانوية العامة .