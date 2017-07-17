التعليم تعلن عن آخر موعد لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

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أعلن التعليم العالي عن قرب أنتهاء أعمال حجز اختبارات القدرات الإلكترونيًا المقررة من قبل عدد من الكليات لطلاب الثانوية العامة 2017 من أجل أن يتمكنوا من الإلتحاق بها، حيث يوجد عدد من الكليات التي يشترط لكي يتم قبول الطلاب بها أن ينتهوا من اجتياز اختبارات القدرات الخاصة بها كأحد شروط الالتحاق الأساسية بها.

جاء في تصريحات وزارة التعليم العالي أنه سوف ينتهي استقبال طلبات الطلاب لأجل خوض اختبارات القدرات يوم غدًا الثلاثاء 18 يوليو، وذلك في كليات “التربية النوعية “فنية/ موسيقية”، التربية الرياضية “بنين/بنات”،الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية” بالجامعات المصرية.

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وفي سياق آخر قد خرجت بعض التصريحات المؤكدة على أنه قد بلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة لهذا العام الدراسي الذين حجزوا الاختبارات إلكترونيًا في هذه الأيام حوالي 102 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات مصر حتى الآن.

جدير بالذكر أنه فيما يخص أعمال التنسيق الخاصة بطلاب الثانوية العامة والتي قد تقررت من أجل القبول بالكليات لهذا العام الدراسي في التعليم الجامعي الجديد سوف تنطلق اليوم المرحلة الأولى من التقديمات وذلك بعد الإعلان عن الحد أدنى الخاص بكل شعبة.

ورد أن الشعبة العلمية قد وصل الحد الادني بها إلى 390 درجة فأكثر، والذي يقابله نسبة 95.12%، والشعبة الهندسية قد وصل الحد الادني بها إلى 374 درجة فأكثر، والذي يقابله نسبة 91.22%، بينما جاءت الشعبة الأدبية قد وصل الحد الادني بها إلى 326 درجة فأكثر، والذي يقابله نسبة 79.51%.