ننشر قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل طلابا من الشعب العلمية والأدبية

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سوف نستعرض سويا عزيزى القارىء معلومات ينتظرها كل طلاب الثانوية العامة، حيث تتضمن هذه المعلةمات بيان بكل أسماء الكليات والمعاهد التي تستعد لقبول طلابا من مختلف الشعب العلمية.

أيضا قبول طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة”حديث”، وكذلك كليات المجال التكنولوجي التي تتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تكون مدة الدراسة بها سنتان.

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كما تكون مدة الدراسة فى المعاهد العالية الخاصة 4 أعوام، وسوف يلاحظ الطالب أن كود المعهد الموجود بالجدول من أسفل سوف يظهر له عند اختيار رغب الطالب.

أما بالنسبة للمعاهد المتوسطة الخاصة، والتي تكون مدة الدراسة بها عامان، سوف يلاحظ الطالب وجود كود المعهد بالجدول ومن أسفل سوف يظهر له عند اختيار رغبة الطالب، هذا طبقا لما ورد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، الخاص ببوابة الحكومة المصرية، الذى يجد به الطالب عند زيارته كل المعومات التى يرغب فى معرفتها.

أفصحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولى، حيث تحدد إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لهذه المرحلة 109006 طلاب وطالبات، كما أشار وزارة التعليم العالي إلى أن الحد الأدنى لدرجات المرحلة هي الشعبة العلمية 390 درجة فأزيد أي ما يعادل نسبة 95.12% فأكثر وبلغ عددهم 26828 طالبًا وطالبة.

أما بالنسب للشعبة الهندسية عدد الدرجات 374 درجة فأزيد أي ما يعادل نسبة 91.22% فأكثر وبلغ عددهم 17286 طالبًا وطالبة، ودرجات الشعبة الأدبية 326 درجة فأزيد أي ما يعادل نسبة 79.51% فأكثر وبلغ عددهم 64892 طالبًا وطالبة.