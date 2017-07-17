“التنسيق الإلكتروني” يعلن عن أسماء الكليات والمعاهد لطلاب الشعبة الهندسية

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تم الإعلان عن أسماء المعاهد والكليات التي تعلن عن قبولها للشعبة الهندسية ثانوية حديثة الناجحين في المواد التالية مادة الرياضة التطبيقية، ومادة الرياضة البحتية، ومادة الفيزياء، ومادة الكيمياء،.

وبالنسبة إلى المعاهد والكليات التي أعلنت عن قبولها لطلاب الشعبة الهندسية الناجحين في عدد من المواد منها مادة رياضة 2، ومادة الكيمياء،ومادة رابعة أدبية، مادة الفيزياء في نظام الثانوية العامة القديمة، ذلك بناء على ما جاء في موقع التنسيق الإلكتروني في بوابة الحكومة المصرية.

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وأعلنت وزارة التعليم العالي في المرحلة الأولى من التنسيق عن الحد الأدنى من مجموعة الدرجات التي من المفروض أن يكون الطالب قد حصل عليها في مرحلة الثانوية العامة، حيث بلغ العدد الكامل للمتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالكليات والمعاهد حوالي 109006 طالب وطالبة، على أن يكون الشعبة العلمية الحد الأدنى لمجموعها 390 درجة فأكثر، بما يعادل نسبة مئوية 95,12% أو أكثر، ويبلغ عدد الطلاب الحاصلين على هذا المجموع حوالي 26828 طالب وطالب.

والشعبة الأدبية يشترط أن يكون الطالب حاصل على 326 درجة أو أكثر فتكون نسبته المئوية ما يعادل 79,51% أو أكثر، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين حوالي 64892 طالب وطالبة، أما بالنسبة للشعبة الهندسية يشترط أن يكون مجموعة الطالب أو الطالبة حوالي 374 درجة أو أكثر فتكون نسبته المئوية حوالي 91,22% أو أكثر ووصل عدد الطلاب المتقدمين حوالي 17286 طالب وطالب.

وتم نشر قوائم بأسماء الجامعات والكليات التابعة لها، بالإضافة إلى المعاهد العلمية الخاصة التي تكون مدة الدراسة بها أربع سنوات أو أكثر بالإضافة إلى أن يكون كود المعهد الموجود بالجدول التنسيق يكتبه الطالب عند كتابة هذه الرغبة.