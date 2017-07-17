“جامعة الإسكندرية” تجري تحليل “فيروس سي” للطلاب الجدد

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تم اعتماد جامعة الإسكندرية المتمثل في مجلس التعليم والطلاب ضمن آلية وإجراءات الكشف الطبي على الطلاب الذين تم ترشيحهم ليتم قبولهم بكليات جامعة الإسكندرية على أن يكون تحليل “فيروس سي” من ضمن الكشف الطبي لتنسيق قبول كليات العام الجامعي 2017\ 2018.

وتتعاون جامعة الإسكندرية مع وزارة الصحة المصرية لتوفير مواد الكيماويات التي تستلزم إجراء تحليل “فيروس سي” بمعامل الوحدات التابعة لجامعة الإسكندرية بالإضافة إلى توفيرها لإجراء التحليل أيضا في المستشفيات الجامعية لتكون تحت إشراف وبالتعاون مع كلية الطب.

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وجاء هذه الآلية الجديدة لإجراء “تحليل سي” بعد انعقاد مجلس جامعة الإسكندرية اليوم الاثنين ليترأس الاجتماع نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب الدكتور هشام جابر الذي أثنى على المجهود الذي تبذله أعضاء إدارات الكليات وهيئة التدريس بجامعة الإسكندرية حيث تم الانتهاء من الإعلان عن نتائج الامتحانات الجامعية للعام الجامعي 2016\ 2017.

وأشار مجلس إدارة جامعة الإسكندرية أن الكليات التابعة الجامعة التي لم يتم الإعلان عن نتائجها إلى الآن سيتم الإعلان عنها بالترتيب على مدار الأيام القليلة المقبلة ليتم الانتهاء من الإعلان عن جميع النتائج بالكليات خلال الأسبوع القادم.

وأعلن مجلس جامعة الإسكندرية عن موافقته على إجراء استطلاع للرأي الخاص بالطلاب الجدد بخصوص الكشف المبدئي عن الحالة النفسية للطلاب، ليتم مساعدة الطلاب الذين يعانون من مشاكل نفسية واضطرابات وضغوط نفسية خصوصا في الفترة الانتقالية من المرحلة الثانية إلى مرحلة الدراسة الجامعية نتيجة ضغوط فترة الدراسة.

وقد أتت هذه الخطوة ليتم تأهيلهم بتقديم برنامج علاجي يشرف عليه أستاذة قسم الطب النفسي بكلية الطب بالإضافة إلى تعاون مع أقسام علم النفس التابعين الكليات المختلفة بجامعة الإسكندرية.