الثانوية العامة: الكليات الشاغرة في المرحلة الثانية ومن ضمنها كليات القمة

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أكد المجمع التكراري مجاميع طلاب الثانوية العامة، أن هناك انخفاض كبير في درجات طلاب الثانوية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أنه لم يقدر طلبة و طالبات الثانوية العامة على الحصول على الدرجات النهائية في غالبية المواد الدراسية، وقد تسبب هذا في انخفاض الحد الأدنى لتنسيق القبول في المرحلة الأولى و الحصول على أماكن في كليات القمة، و ذلك بعد أن قامت وزارة التعلم العالي بالإعلان عن نتائج التنسيق للقبول بالجامعات في المرحلة الأولى لعام 2017/2018 والتي تم تقسيمها حسب الشعب .

فقد تم تحديد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالجامعات لشعبة العلمى علوم و هي 95.1% ، بينما وصل الحد الأدني لشعبة علمي الرياضة إلى 91.22% ، بينما وصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 79.51% .

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ومن خلال هذا الانخفاض الملحوظ لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات ، تبين أنه هناك العديد من المؤشرات على أن هناك انخفاض كبير في تنسيق كليات القمة هذا العام و الذي يتراوح ما بين1% و1.5% و هناك تأكيد على انخفاض التنسيق بهذه النسب.حيث أنه تم تحديد الحد الادنى لتنسيق كلية الطب البشري إلى 97.1%بينما الحد الأدنى لكلية طب الأسنان 92.1% بينما كلية الصيدلة 95.5% بينما كلية الهندسة 92.1%.

و تبين من تلك الانخفاض في الحد الأدنى لكليات القمة انه هناك تأكيد على وجود أماكن شاغرة في كليات القمة ستتدخل في تنسيق المرحلة الثانية حيث أن الكليات المتبقية لشعبة علمي علوم التي يمكن وجود أماكن شاغرة بها هي كليات الطب البيطري و كليات التمريض وكليات التي يمكنها أن تقبل جميع الشعب مثل كلية التجارة و كلية الآداب بأقسامها و كلية الزراعة.

والكليات التي يمكن أن تكون بها أماكن شاغرة لتنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي رياضة هي كلية هندسة منوف وكلية هندسة الطاقة وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية التخطيط العمراني بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة.

والكليات التي يمكن أن تكون بها أماكن شاغرة لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية هي وكلية التجارة وكلية الآداب وكلية التربية وكلية التربية الموسيقية وكلية دار العلوم وكلية الحقوق وكلية التربية الرياضية وأيضا متوفر أماكن بالمعاهد العليا المختلفة.