وزارة التعليم العالي: 50 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق حتى الآن

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مع انتهاء أول أيام تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، كشفت وزارة التعليم العالي عن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات الخاصة بهم والذي وصل إلى 50 ألف طالب حتى الآن على موقع بوابة الحكومة المصرية، وقد أشار رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بالوزارة إلى أن عمليات التسجيل تتم بصورة منتظمة دون أية مشاكل، لافتا إلى أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار يقوم بمتابعة هذه العملية بشكل دوري من خلال مكتب التنسيق للتأكد من أن كافة الأمور على ما يرام.

كما كشفت الوزارة عن انخفاض الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة هذا العام بنسبة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة درجات، ومن المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب ليستقر عند 399.5 درجة أي بنسبة 97.4%، ويرجع ذلك إلى انخفاض مجاميع الطلاب هذا العام.

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كما ينخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الأسنان ليصل إلى 97.1% ، أما كلية الصيدلة فاستقر الحد الأدنى للقبول بها عند 393 أي بنسبة 95.59% ، ومن المتوقع أيضا أن تنخفض الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الهندسية بما لا يقل عن خمسة إلى ثمانية درجات مقارنة بالأعوام السابقة، ليصل الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة هذا العام إلى 91.2% ، وينطبق نفس الحال على كليات الشعبة الأدبية التي من المتوقع انخفاض درجات القبول بها هي الأخري..

على الجانب الآخر شهد مقر مكتب التنسيق الرئيسي انتشار عددا من سماسرة التنسيق والذين حاولوا استقطاب المارة من أولياء الأمور والطلاب لتنسيق الرغبات الخاصة بهم مقابل مبلغ مالي قيمته ثلاثون جنيها.

الجدير بالذكر أن معامل الحاسب الآلي استقبلت صباح أمس الاثنين الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري طلاب المرحلة الأولي من التنسيق لتسجيل الرغبات الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق ومن المقرر أن يستمر هذا التنسيق لمدة خمسة أيام متواصلة لينتهي في يوم الجمعة القادم.