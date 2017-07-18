التعليم العالي تعلن عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

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بدأت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم أمس الاثنين الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري، وأقبل الطلاب على مكاتب التنسيق لتسجيل الرغبات الخاصة بهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومن المقرر أن يستمر هذا التنسيق لمدة خمسة أيام متواصلة لينتهي يوم الجمعة القادم الموافق الواحد والعشرين من الشهر ذاته.

وقبل ساعات قليلة من الآن، كشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي عن بعض المعلومات الهامة الخاصة بالتنسيق، حيث أكد أن سيتم غلق الموقع الإلكتروني للتنسيق يوم الجمعة القادم في تمام الساعة السابعة مساءا، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه بإمكان طلاب المرحلة الأولى من التنسيق القيام بتسجيل وتعديل الرغبات الخاصة بهم عبر هذا الموقع حتى يوم الجمعة قبل الساعة السابعة مساءا.

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وأكد أن سيتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى بعد انتهائه وإغلاق الموقع الإلكتروني بـ 72 ساعة، ليكون في يوم الاثنين القادم الموافق الرابع والعشرون من شهر يوليو الجاري.

على الجانب الآخر يستمر طلاب المرحلة الأولى من التنسيق في تسجيل الرغبات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، حيث أن باب التسجيل والتعديل مفتوح أمامهم لمدة 24 ساعة من خلال الحواسب الشخصية لهم أو من خلال مكاتب التنسيق من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا لحين انتهاء الموعد المحدد.

وفيما يتعلق بنتيجة تلك المرحلة فتشير التوقعات إلى انخفاض درجات القبول بالكليات المختلفة هذا العام بالنسبة للشعبة العلمية والهندسية والأدبية على حد السواء، ليسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 97.3%، أما كلية طب الأسنان حيث يسجل 97.1% وكليات الصيدلة تسجيل 95.5%، وأخيرا بالنسبة لكليات الهندسة فتسجل 92.1%.

هذا ومن المتوقع أيضا بقاء عدد محدود من الأماكن المتبقية بكليات القمة بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق، ومن هذه الكليات كلية الطب البيطري والهندسة والحاسبات والمعلومات والتمريض والتخطيط العمراني وغيرها.