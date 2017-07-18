تعرف على خطوات تقديم طلاب الثانوية العامة والأزهرية للالتحاق بكلية الشرطة

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بعد إعلان وزارة الداخلية عن بدء عملية قبول طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 25 يوليو الحالى، سوف نقدم شرحاً تفصيليا للطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة عن كيفية التقديم من خلال الخطوات التالية:

1- يكون التقديم عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، ومعرف اجتياز نتائج الاختبارات المختلفة من خلاله.

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2- زيارة الطالب للموقع برقم الجلوس والرقم القومى، وتبدو للطالب كافة البيانات الخاصة به والتى تشتمل “اسم الطالب، واسم المنطقة التعليمية، والمجموعة الحاصل عليه فى الثانوية العامة أو ما يعادلها “، ويقوم الطالب بعد ذلك بإختيار يوم من ثلاثة أيام لتأدية اختبارات القدرات.

3- يعرض أمام الطالب الرقم السري الخاصة به، والذي سيتواصل من خلاله مع موقع الأكاديمية.

4- ستوجب على الطالب طباعة الاستمارة التى تدل على تقدمه للالتحاق بالكلية، والتى تشتمل”اسم الطالب، ورقم اللجنة ورقم القيد، وتعليمات الأمن، وتاريخ اختبار القدرات “.

5- بعد ذلك يجهز الطالب “عدد 4 صور مقاس 4 * 6 ، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وشهادة الثانوية العامة أو بيان درجات معتمدة من الإدارة التعليمية المختصة، أو إيصال مكتب التنسيق أو صورة ضوئية طبق الأصل”.

6- يقوم الطالب بطباعة نموذج الالتحاق بالكلية عبر الموقع، ويملأ الطالب البيانات اللازمة، ويجهز هذا الطلب عند التقدم إلى مقر أكاديمية الشرطة.

7- يقوم الطالب بالتوجه لمنافذ سداد الرسوم حتى يحصل على ملف تقديم.

8- يقوم الطالب بالتوجه إلى مقر لجنته حتى يحصل على بطاقة التردد بعد التأكد ختم البطاقة بخاتم اللجنة والتي من خلالها يمكن للطالب أن يتردد على الأكاديمية، وفى نفس اليوم يذهب إلى مقر اختبارات القدرات.

9- يؤدى الطالب الاختبارات بشكل متتالي كلما نجح فى اختبار حتى يصل إلى مرحلة كشف الهيئة يليها مرحلة الكشف الطبى للطالب.

10- إذا اجتاز الطالب كل الاختبارات يكون فى هذه الحالة من حقه الالتحاق بصورة رسمية بكلية الشرطة.