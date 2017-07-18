التعليم تعلن عن الحالات التي يتم خلالها احتساب درجات للطالب أثناء التظلمات

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قام رئيس قطاع التعليم العام، الدكتور “رضا حجازي” اليوم بعقد اجتماع مع كل من الموجهين العموم والموجهين الأوائل ومديري عموم تنمية المواد الدراسية المشاركين في الأعمال التي تتعلق بما قدمه طلاب الثانوية العامة من تظلمات خاصة بالدور الأول للعام الدراسي الحالي، وقام هذا الاجتماع على أساس مناقشة الضوابط التي من المقرر أن تقوم عليها أعمال المراجعة كما ناقشت ضرورة الإنتهاء من تلك الأعمال في أسرع وقت.

و شهد اليوم بداية عملية الإطلاع على أوراق التظلمات، و من الغد سوف يكون مراجعة كراسات الطلاب المتظلمين، كما ويعتبر رئيس قطاع التعليم تلك الإجراءات استكمال للإجراءات التي تمت خلا عمليات التصحيح، كما من المفترض أن تتم تلك الإجراءات بالطريقة التي تصب في مصلحة الطالب.

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كما وجه رئيس قطاع التعليم كامل الشكر على المجهود المبذول من قبل الجميع لإخراج نتائج الطلاب هذا العام والتي تعبر عن حصول كل طالب على حقه، وأضاف خلال التصريحات أنه نظرا لكون التظلم حق للطالب فإنه يجب أن يحصل عليه كذلك.

كما وأكد رئيس قطاع التعليم على اتباع الإجراءات التالية خلال عمليات المراجعة:

تقدير الأجزاء الغير مقدرة خلال عمليات التصحيح. مراجعة عملية جمع درجات أجزاء الأسئلة والتأكد من صحة كتابتها على المرآة في الورقة الخارجية، حيث لا يتم في تلك الحالة مراجعة صحة الأسئلة ولكن في حين وجدت أجزاء غير مقدرة فإنه يجب القيام بتقديرها. مجموع الدرجات الكلية على المرآة على الورقة الخارجية.

كما وتقوم وزارة التعليم ببذل كامل جهدها حتى تسير العملية وفقا لما هو في مصلحة الطالب، هذا بجانب عدم حدوث أي تثريبات للنتائج النهائية للمراجعات التي تتم قبل أن يقوم الوزير باعتماد تلك النتائج.