تعرف على تفاصيل القبول فى أول مدرسة نووية فى مصر والشرق الأوسط

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قام السيد محافظ مطروح، اللواء علاء أبو زيد، بالإعلان رسميًا عن طريقة التقديم فى أول مدرسة نووية فى مصر والشرق الأوسط، حيث تقرر فتح أبواب مدرسة الضبعة النووية التى تم الانتهاء من إنشائها والتي تعد أولى مدارس تعليم كل ما هو ضروري فى كيفية استخدامات الطاقة النووية السلمية والتي تحتاجها مصر والدول العربية بوجه عام في الفترة الحالية والقادمة.

جدير بالذكر أن مصر قد قررت أن تقوم بإنشاء أول مفاعل نووى سلمى فيها وفي المنطقة بوجه عام واختارت الضبعة والتي توجد فى محافظة مرسي مطروح لإنشائها.

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أكد السيد المحافظ فى مداخلة هاتفية قد قامت الإعلامية الشهيرة “لميس الحديدى” باستقبالها من خلال شاشة برنامجها “هنا العاصمة” والذي تم إذاعته على القناة الفضائية “سى بى سى”، أنه قد تم بالفعل الانتهاء مؤخرًا من إنشاء المدرسة ويتم حاليًا العمل على استكمال باقي التجهيزات الداخلية لها.

من المتوقع أن تستقبل هذه المدرسة الطلاب في العام الدراسي الجاري حيث تقرر أن يتم استقبال 75 طالبا على ان يكون منهم 45 طالب من أبناء محافظة مرسي مطروح، كما أن المدرسة تقبل حاليًا الطلاب الحاصلين على مجموع 250 درجة أو اكثر فى الشهادة الإعدادية على أن يكون نظام الدراسة فيها بنظام الإقامة الكاملة.

ورد أن المدرسة قد أكدت على أنه يجب على الطالب المتقدم أن يكون من المتفوقين فى كلاً من مواد العلوم والرياضيات بالإضافة إلى مادة اللغة الإنجليزية، مضيفا، وتعمل المدرسة على تأهيل الطلاب بعد التخرج منها لاستكمال الدراسة الخاصة بهم فى كليات الهندسة أو أن يتم تعيين هؤلاء الدارسين مباشرة فى المفاعل النووي المقرر فى عدة مجالات مختلفة مثل الميكانيكا و الكهرباء والإلكترونيات على حسب دراسة الطالب.

جدير بالذكر أن المدرسين في هذه المدرسة هم أساتذة ومعيدين تابعين إلى كليات الهندسة حيث ينتمون إلى عد مجالات محددة تخص دراستها، وسوف يكون التقديم بداية من شهر