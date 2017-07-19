“جون رادفورد” يزور جامعة الزقازيق كأستاذ زائر بكلية الأسنان

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تستقبل جامعة الزقازيق اليوم أستاذ العلاج التحفظي في جامعة داندي بإسكتلندا الدكتور جون ريتشارد رادفورد حيث سيتم استقباله كمحاضر وأستاذ زائر يتم استقباله بكلية طب وجراحة الأسنان بجامعة الزقازيق، وسوف يستقبله رئيس جامعة الزقازيق الدكتور خالد عبد الباري، ويستقبل الدكتور جون ريتشارد طلاب الدفعة الأولى من طلاب جامعة الزقازيق لعام 2017\ 2018، وحضر اللقاء نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية الأسنان.

وأوضح الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق خلال اللقاء أن جامعة الزقازيق تعد من الجامعات الأساسية بل والرائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى تقديم الجامعة العديد من الخدمات للمجتمع المصري المحيط بها حيث تعمل كل المعاهد والكليات التابعة للجامعة بكل تخصصاتها في مجال العلوم الإنسانية والعلوم الطبية.

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كما تعمل جامعة الزقازيق أيضا على تقديم العديد من الخدمات للباحثين والطلاب الدارسين في كافة المجالات العلمية على مدار أكثر من ثلاثة وأربعين سنة، ولكن كان ينقص جامعة الزقازيق كلية طب الفم والأسنان لذا سعت جامعة الزقازيق جاهدا على إيجاد واستحداث كلية طب الأسنان بالإضافة إلى العديد من الكليات الأخرى لتكتمل بذلك منظومة جامعة الزقازيق البحثية والخدمية والتعليمية على حداً سواء، لتقوم جامعة الزقازيق بدورها وتقدم رسالتها في خدمة المجتمع المصري، وتعمل على تنميته الثقافية من ناحية أخرى.

وصرح عميد كلية طب الأسنان بجامعة الزقازيق، أن كلية طب الأسنان ستعمل بنظام قوي منذ بداية الدراسة بها على أساس نظام الساعات بناء على المواصفات والمعايير الدولية كما أعرب عن مكسب كلية طب الأسنان بوجود الدكتور “جون رادفورد” كمحاضر وأستاذ زائر بالكلية، وهذا يعد مكسب عظيم كما أنه يعمل على زيادة التعاون الثقافي بين جامعة الزقازيق وجامعة دندي بإسكتلندا.

وفي نهاية اللقاء قام كل الحضور بزيارة تفقدية لمبنى كلية طب الأسنان بجامعة الزقازيق للاطلاع على قاعات الدراسة، بالإضافة إلى الاطلاع على معامل المحاكاة، ومعامل الباثولوجي حيث تم تجهيز المعامل بأحدث المواصفات العالمية والمعايير القياسية.