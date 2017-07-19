وزير التعليم العالى يعفى أوائل الثانوية وأبناء الشهداء من المصروفات الجامعية

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صرح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور “خالد عبد الغفار”، إنه سوف يتم استثناء عدد 300 طالب من أوائل الثانوية العامة من كل شعبة “علمي رياضة، علمي علوم، وأدبي”.

أى بمجموع إعفاء 900 طالب من المصروفات الدراسية من خلال البرامج العامة بالجامعات الحكومية، فى كل أنحاء الجمهورية من شرط التوزيع الجغرافي للتنسيق.

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كما أكد الدكتور “خالد عبد الغفار”، على الإعفاء بالكامل من المصاريف الجامعية بشرط أن يحافظ كل طالب على الاستمرار فى تفوقه من أول سنة دراسية حتى يستطيع التمتع بهذه المزايا.

أشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن عدد الطلاب الذين سوف يستفيدون من هذه المزايا وصل إلى ما يزيد عن ألف طالب، بالإضافة إلى أنه تم إعفاء الطلاب من أبناء الشهداء من جهاز الشرطة، والمدنيين، والقوات المسلحة، من كافة المصروفات الجامعية.

أكد الدكتور “خالد عبد الغفار”، من خلال تصريح خاص له للقنوات التلفزيونية، أن هناك مجموعة من التوسعات داخل منظومة التعليم الجامعى الخاص والحكومى، حتى يستطيع التعليم الجامعي بنوعيه استيعاب كل الطلاب .

جدير بالذكر، أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى سوف يجرى لقاء يوم الخميس القادم، مع أوائل الثانوية العامة، كما أشار إلى أن الأولى على الثانوية العامة، وهى الطالبة مريم رمز للفخر لابد أن يحتذى به كل الطلاب، وأن من جد وجد، وأن سيادته سوف يناشد من خلال اللقاء كل الطلاب المقبلين على مرحلة الثانوية أن يعملوا بجد والتزام .