نعرض لكم مواعيد اختبار القدرات للشهادات المعادلة والمستندات المطلوبة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في مصر عن قيامها ببدء اختبارات القدرات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية وكذلك الأجنبية من الطلاب المصريين للعام الحالي.

حيث يتم إجراء مثل تلك الإختبارات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط فيها اجتياز اختبار القدرات و يتم التقدم لخوض تلك الاختبارات في الأماكن والمواعيد التي تم تحديدها لتلك الاختبارات.

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و تأتي مواعيد تلك الاختبارات كالأتي:

موعد اختبار شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية النوعية بالدقي- التربية النوعية “موسيقية” يأتي في يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2017. موعد اختبار شعبة التربية الفنية بكليات التربية، التربية النوعية “فنية” يأتي في يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو لعام 2017. موعد اختبار كلية التربية الفنية لجَامعة حلوان شعبة التربية الفنية يأتي في يوم الخميس الموافق 27 يوليو لعام 2017. موعد اختبار كلية التربية الموسيقية في الزمالك التابعة لجامعة حلوان للتربية الموسيقية يأتي في يوم السبت الموافق 29 يوليو لعام 2017. موعد اختبار كلية الفنون التطبيقية في الجيزة التابعة لجامعة حلوان للفنون التطبيقية يأتي في يوم الاثنين الموافق 30 يوليو لعام 2017. موعد اختبار كلية الفنون الجميلة في الزمالك التابعة لجامعة حلوان لرسم العمارة يأتي في يوم الاثنين الموافق 31 يوليو لعام 2017. موعد اختبار رسم الفنون يأتي في يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس لعام 2017. موعد اختبار كلا من التربية الرياضية للبنين في كلية التربية الرياضية التابعة لجامعة حلوان في الهرم وكذلك كلية التربية الرياضية للبنات في الجيزة التابعة لجامعة حلوان يأتي في يوم الأربعاء الموافق 2 من أغسطس للعام الحالي 2017.

الجدير بالذكر أنه يجب على جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بتلك الكليات في التوجه إلى اختبارات القدرات وفقا لتلك المواعيد والأماكن التي تم تحديدها، كما يجب على الطالب أن يحضر معه هذه الأوراق المطلوبة وهي: