التعليم: كنترولات الثانوية العامة تفحص كراسات إجابات المتظلمين لليوم الثانى

Advertisements

تتابع كنترولات شهادة الثانوية العامة، أعمالها لليوم الثانى على التوالى فى استلام طلاب الثانوية المتظلمين من درجات نتائجهم، حيث يقبل الطلاب على مقار الكنترولات داخل مدارس الخديوية والحلمية والسنية.

من جانب آخر، أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ومدير الإدارة العامة للامتحانات، “خالد عبد الحكم”، أن كنترولات الثانوية العامة قد بدأت أعمال فحص كراسة الإجابة للتلاميذ الذين قدموا طعونا أمس يوم الثلاثاء من خلال مديري عموم تنمية المواد الدراسية، وموجهى المواد بوزارةالتربية والتعليم.

Advertisements

صرح مدير الإدارة العامة للامتحانات، “خالد عبد الحكم”، بيان خاص له لإحدى الصحف اليومية، أن كنترولات الثانوية يقبل عدد يصل إلى حوالى 5 آلاف طالب للقيام بالإطلاع على كراسات الإجابة، اليوم الأربعاء، حتى يبلغ مجموع الطلاب إلى 9 آلاف طالب، اطلعوا بالفعل على كراسات الإجابة خلال أول يومين من بدء أعمال الكنترول.

أكد “خالد عبد الحكم”، على أن كنترولات الثانية تفتح ذراعيها لاستقبال الطلاب يوم 23 من شهر يوليو الحالى ولا يعتبر عطلة بالكنترولات، كما أوضح أن وزارة التربية والتعليم تنفذ القانون فى حالة ظهور أو ادعاء أحد الطلاب بتغير كراسة إجابته

جدير بالذكر، أن أحد الطلاب قام أمس بالادعاء خلال اطلاعه بأن كراسة الإجابة تم تغييرها وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتم التأكد من عدم صحة الادعاء الذي قاله الطالب، وأشار إلى أن ذا الخطأ هو فى حصول الطالب على درجة هى أقل من درجة الطالب الحقيقة .