وزارة التعليم تكشف حقيقة بدء موعد الدراسة للعام الجديد في 24 سبتمبر القادم

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قبل أيام قليلة من الآن تداولت بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بموعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2017/2018، حيث أعلنت أن يوم الرابع والعشرون من شهر سبتمبر للعام 2017 هو الموعد الرسمي لبدء الدراسة في كافة المدارس والجامعات المنتشرة في محافظات مصر المختلفة، وسرعان ما انتشرت هذه الأخبار على نطاق واسع واعتقد البعض أن هذا الموعد هو الموعد الفعلي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.

ولكن الوزارة قامت بتكذيب ونفى مثل هذه الأخبار المتداولة مؤكدة أنها ليس لها أساس من الصحة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، أنه لم يتم الوقوف حتى هذه اللحظة على موعد محدد لبدء الدراسة لافتا أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لم يجتمع هذا الآن تحديد هذا الموعد، مؤكدا أن كل ما يثار على مثل هذه المواقع لا يمت للحقيقة بصلة.

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وأشار إلى أنه يتم التحضير في الفترة الحالية لموعد انعقاد هذا المجلس من خلال التنسيق من الجهات المختصة وعقب الانتهاء من هذا الاجتماع وتحديد الموعد بدقة سيتم الإفصاح عنه مباشرة حتى يتعرف عليه كافة الطلاب من المراحل التعليمية المختلفة وأولياء الأمور والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وشدد في النهاية على ضرورة توخي الحذر والتأكد من مصداقية الخبر قبل البدء في نشره والرجوع إلى الجهات المختصة بالوزارة قبل نشر مثل هذه الأخبار والمعلومات المغلوطة، مطالبا من الجميع عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المتداولة والتي ليس لها أساس من الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي هو الجهة المعنية أساسا بتحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد سواء من حيث عدد أيام الدراسة أو المواعيد الخاصة بالاختبارات أو ما شابه ذلك.