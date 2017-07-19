لطلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية.. تعرف على مواعيد اختبارات القدرات

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قام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بالإعلان عن فتح الأبواب أمام الطلاب الراغبين في عقد اختبارات القدرات حيث يتم استقبال الطلاب المصريين الذي تمكنوا من الحصول على شهادات المعادلة الخاصة بهم سواء الطلاب الحاصلين على شهادة المعادلة العربية أو شهادة المعادلة الأجنبية لهذا العام الحالي 2017.

ورد في إعلان وزارة التعليم العالي أنه يجب على الطلاب الراغبين في الفترة الحالية فى الالتحاق بشكل رسمي بالكليات المصرية أن يقوموا باجتياز اختبارات القدرات المقررة لهم لكي يتمكنوا من التأهل لهذه الكليات في الجامعات المصرية.

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ولكي يقوم الطالب بأداء الاختبارات الخاصة به يتوجب عليه أن يقوم بالحضور إلى مقار الكليات ويكون بحوزته استمارة النجاح بالإضافة إلى مستند إثبات الشخصية بالإضافة إلى 4 صور شخصية.

الأماكن والمواعيد المحددة للاختبارات فهي كالتالي:

25 يوليو: سوف يكون موعد اختبارات كلية التربية النوعية، شعبة التربية الموسيقية، وقد تحدد مكان الاختبار داخل كلية التربية بالدقي

26 يوليو: سوف يكون موعد اختبارات القدرات لكلية التربية النوعية وذلك لشعبة التربية الفنية على أن يكون مكان الاختبار في كلية التربية بالدقي

27 يوليو: سوف يكون موعد اختبارات كلية التربية الفنية على أن يكون مكان الاختبار فى كلية التربية الفنية بالزمالك وتحديدًا في جامعة حلوان

29 يوليو : سوف يكون موعد اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقة على أن يكون مكان الاختبارفي كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان

30 يوليو: سوف يكون موعد اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية على أن يكون مكان الاختبارفى كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان

31 يوليو : سوف يكون موعد اختبارات القدرات لقسم العمارة على أن يكون مكان الاختبار في كلية الفنون الجميلة بالزمالك

1 أغسطس: سوف يكون موعد اختبارات القدرات لقسم الفنون على أن يكون مكان الاختبار في كلية الفنون الجميلة بالزمالك

2 أغسطس: سوف يكون موعد اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية “بنين” على أن يكون مكان الاختبار في كلية التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان

2 أغسطس: سوف يكون الاختبار في كلية التربية الرياضية “بنات” على أن يكون مكان الاختبار في كلية التربية الرياضية بالجيزة جامعة حلوان.