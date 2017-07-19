وزير التعليم العالي يقرر إعفاء 300 طالب من أوائل الثانوية العامة من المصاريف الجامعية

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قبل قليل وخلال الاحتفالية الخاصة بتكريم الطلاب الأوائل من الثانوية العامة اليوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، أدلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ببعض التصريحات الهامة والتي تقرر من خلالها إعفاء 300 طالب من الطلاب الأوائل من المصاريف الجامعية للعام الدراسي الجديد 2017/2018 وذلك بالنسبة للشعب الثلاث ” العلمية والهندسية والأدبية”، هذا إلى جانب واستثنائهم من شرط التوزيع الجغرافي.

كما أعرب عن تمنيه تكريم هؤلاء الطلاب الأوائل بعد التخرج من الجامعات مطالبهم في الوقت ذاته بضرورة الحفاظ على هذا التفوق والنجاح الذي حققوه، كما وجه الطلاب المتفوقين في قطاعات التعليم الفني بضرورة استكمال دراستهم والالتحاق بالكليات الفنية والتكنولوجية، لافتا في الوقت ذاته أن الاتجاه في العالم الآن إلى هذا التعليم الفني والتكنولوجيا.

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وفيما يتعلق بطلب زيادة المكافأة المخصصة لأوائل الثانوية العامة، فقد أكد أن هذا الأمر يحتاج إلى مجموعة من الضوابط والآليات يتم على أساسها إقرار هذه الزيادة، نظرا لأن القانون كان يقر بأن التفوق من فوق 80% لافتا أنه سيتم وضع هذا الطلب في الاعتبار، وأكد لهم أن فرص العمل ستكون متوافرة لهم بعد تخرجهم من الجامعة، مؤكدا أن هذا حقهم على الدولة التي عليها أن ترعاهم وتهتم بهم.

على الجانب الآخر أكد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، أن شباب مصر النابغين واجهة مشرفة لمصر معبرا في الوقت ذاته عن تطلعه إلى مستقبل أفضل ومشرق لبناء هذا الوطن، مؤكدا أن العلم هو الوسيلة الوحيدة والدعامة الأولى للتقدم والنمو والازدهار أما الاجتهاد و الأخلاق فهما الدعامة الثانية.

الجدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة لا يزالون يقوموا بتسجيل الرغبات الخاصة بهم بعد انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى منذ يوم الاثنين الماضي.