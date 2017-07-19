أستاذ مناهج: منح الأوائل بعثات و منح دراسية أفضل بكثير من مكافأة ال 1000 جنيه

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أعلن أستاذ المناهج التابع لكلية التربية في جامعة عين شمس، الدكتور “حسن السيد”، أن فكرة الإهتمام بالطلاب الأوائل في الثانوية العامة هي فكرة جيدة جدا ولكن القرار الخاص بزيادة المكافأة المقدمة لهم ومنح كلا منهم 1000 جنيه هي فكرة مبالغ فيها بشكل كبير.

هذا كما أضاف أستاذ المناهج التابع لكلية التربية في جامعة عين شمس خلال التصريحات التي قام بها، أنه يمكن بدلا من تلك المكافأة تقديم مكافآت أخرى في صورة بعثات ومنح دراسية وذلك حتى يتاح لهم التعلم من الخبرات الأجنبية في مجال التعليم لإفادة البلاد فيما بعد.

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هذا وأكد أيضا على أن الدول المتقدمة جميعها تقوم بتقديم كامل الرعاية الدراسية لطلابها الأوائل من خلال الرحلات الاستكشافية والبعثات التعليمية والمنح الدراسية وذلك في سبيل منحهم المزيد من العلم والمعرفة للاستفادة وإفادة بلادهم.

الجدير بالذكر أن فكرة رفع المكافأة الممنوحة لطلاب الثانوية العامة من 84 جنيه إلى 1000 جنيه بشكل شهري من قبل رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية ،المهندس “محمد السويدي”، هذا في سبيل منح الأوائل المزيد من التشجيع للاستمرار على نفس المستوى وتحقيق المزيد من التقدم في مجال التعليم.

و لكن أستاذ المناهج في كلية التربية التابعة لجامعة عين شمس قد أكد على أن فكرة المنح الدراسية أفضل بكثير من منح الطلاب مكافأة 1000 جنيه شهريا إذ أنها فكرة مبالغ فيها هذا بالرغم من أن الاهتمام بأوائل الثانوية العامة شئ جيد.