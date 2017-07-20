أسيوط تكرم “دعاء حسن” صاحبة المركز الثامن على الثانوية الأزهرية

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قام اليوم محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي بتكريم الطالبة “دعاء حسن علي” الحاصلة على المركز الثامن على مستوى جمهورية مصر العربية شعبة الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2016\ 2017 معهد فتيات بني عدي الثانوي الأزهري لمركز منفلوط وبالتحديد في قرية بني عدي.

حيث تمكنت الطالبة دعاء حسن علي من الحصول على المركز الثامن بعد تسجيلها مجموع درجات 406 لتسجل نسبة مئوية تصل إلى 95,87%، وأعلن المحافظ على أن التفوق الدراسي والعلمي للطلاب هو من الركائز الأساسية التي تتقدم بها جميع الدول.

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وأشار المهندس ياسر الدسوقي على أنه قد تم إقامة حفل تكريم للطلاب المتفوقين الذين حققوا مراكز على مستويات جمهورية مصر العربية في مختلف المراحل التعليمية وذلك في يوم الأحد السابق، وعندما علم المحافظ بوجود طالبة متفوقة حصلت على المركز الثامن في الشهادة الثانوية الأزهرية شعبة أدبي قرر المحافظ تكريمها شخصيا مشيرا إلى دعمه الكامل لكل الطلاب المتفوقين بجميع المراحل التعليمية المختلفة.

وصرحت الطالبة دعاء حسن علي أن نجاحها وحصولها على المركز الثامن في الشهادة الثانوية الأزهرية شعبة أدبي يرجع إلى توفيق الله عز وجل لها في المرتبة الأولى، ثم لاعتمادها ودراستها للمناهج الدراسية بشكل مباشر ورئيسي، ومؤكدة على دعم أسرتها لها بتوفير الجو الدراسي المناسب لها لكي تتفوق في دراستها.

وفي النهاية قدم المهندس ياسر الدسوقي للطالبة دعاء حسن علي شهادة تقدير، كما قدم لها مبلغ عشرة ألاف جنيه مصري كمكافأة ودعم لها للاستمرار في تفوقهم الدراسي، متمنيا لها اكتمال مسيرة تفوقها العلمي في مرحلة التعليم الجامعي.