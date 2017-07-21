لطلبة الثانوية الأزهرية.. القواعد الجديدة المقررة للنجاح والرسوب

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قام المجلس الأعلى للأزهر الشريف مؤخرًا بالإعلان عن أحدث القواعد الجديدة التي أقرها المجلس حيث شملت القواعد الجديدة كلاً من عملية النجاح والرسوب المقررة على طلاب الثانوية الأزهرية في السنوات الدراسية المقبلة بالتعليم الأزهري.

جاء في قرارات المجلس الأعلي للأزهر القواعد والتي كان بيانها كالتالى:

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