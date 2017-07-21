لطلبة الثانوية الأزهرية.. القواعد الجديدة المقررة للنجاح والرسوب

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قام المجلس الأعلى للأزهر الشريف مؤخرًا بالإعلان عن أحدث القواعد الجديدة التي أقرها المجلس حيث شملت القواعد الجديدة كلاً من عملية النجاح والرسوب المقررة على طلاب الثانوية الأزهرية في السنوات الدراسية المقبلة بالتعليم الأزهري.
جاء في قرارات المجلس الأعلي للأزهر القواعد والتي كان بيانها كالتالى:
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- تقرر أن الطالب الأزهري الذي أدي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ثم رسب فى امتحانات الدور الأول في 5 مواد سواء كان هذه المواد الخاصة بالطالب خاصة بالمواد الشرعية أو المواد العربية أو المواد الثقافية المقررة عليه يحق له دخول أن يؤدي امتحانات هذه المواد في الدور الثاني.
- في حالة الطالب الذى يظهر في النتيجة الخاصة به أنه قد رسب فى 6 مواد من المواد الدراسية المقررة له فأكثر فى الشهادة الثانوية الأزهرية وتحديدًا في نتيجة امتحانات الدور الأول سواء كانت المواد التي رسب فيها ضمن المواد الشرعية أو المواد العربية أو المواد الثقافية يعتبر فى هذه الحالة الطالب راسبا باقي للإعادة كما أنه لا يحق للطالب أن يقوم بدخول الدور الثانى.
- في حالة دخول الطالب امتحانات الدور الثاني وكان عدد المواد التي رسب بها طبقا للقرارات الجديدة يوافق دخوله الدور الثانى يحق للطالب في هذه الحالة الحصول على نسبة 50% من الدرجة الكلية للمادة.
- بالنسبة إلى الطالب الذى قد تقدم بعذر وتم قبول السبب وطلبه سواء كان هذا الاعتذار مقبول فى مادة أو أكثر من المواد المقررة فى الدور الأول يحق للطالب في هذه الحالة أن يحصل على الدرجة المقررة لهذه المادة بشكل كامل وينطبق هذا علي جميع المواد الدراسية المقررة فى المواد التى تم تأجيلها.
- بالنسبة للطالب الباقي في نفس العام الدراسي من أجل الإعادة يتم إعادة السنة الدراسية فى مواد الرسوب المقررة عليه فقط لاغير ولا يقوم بإعادة دراسة نفس المواد التي تخطاها بالنجاح من جديد حيث صدر هذا القرار طبقا لقرار صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الذي قد صدر فى العام الماضى ولكن تقرر أن يتم تطبيقه على طلاب الشهادة بداية من العام الدراسي الجاري 2017/2018.
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