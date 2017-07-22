المرحلة الأولى لتنسيق قبول الجامعات تعلن عن أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية

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انتهت المرحلة الأولى من تنسيق قبول الجامعات للعام الحالي، حيث تم الإعلان عن تسجيل ما يقارب عن اثنين وتسعين ألف طالب وطالبة تم تسجيلهم رغباتهم في تنسيق القبول بالجامعات والكليات على الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لكتابة مقترحات التنسيق، وتبقى عدد سبعة عشر ألف طالب وطالبة فقط للمستحقين المرحلة الأولى من تنسيق قبول الجامعات والكليات.

وتم إغلاق المرحلة الأولى للتنسيق الجامعى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة السابق حيث تم غلق الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل رغبات المرحلة الأولى مباشرة بعد الساعة السابعة مساءً، حيث استمرت المرحلة الأولى حوالي خمس أيام منذ أعلنت عن بدايتها في يوم الاثنين الماضي.

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وبعد إغلاق المرحلة الأولى من التنسيق تحمل معها خبر سار لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق قبول الجامعات والكليات فجاءت المؤشرات التابعة للمرحلة الأولى لتعلن عن وجود أماكن لطلاب الثانوية العامة للمرحلة الثانية في بيان حسب أقسام التعليم الثانوي كالآتي:

الشعبة الأدبية في الثانوية العامة عدد ليس بالقليل من الأماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثانية في كليات التربية في الكثير من الجامعات المصرية.

أما بالنسبة للشعبة العلمية قسم علمي رياضة فيوجد أماكن متاحة في كليات القمة على رأسها كليات الهندسة بالإضافة إلى كليات الحاسبات والمعلومات، ثانيا بالنسبة للمعاهد فيوجد أماكن متاحة المعاهد الهندسية العليا، وأيضا في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية ثم كلية الإعلام.

أما بالنسبة للأماكن المتاحة لشعبة العلمي قسم علم علوم المؤشرات الأولية مرحلة التنسيق الأولى تشير إلى وجود أماكن متاحة للمرحلة الثانية من التنسيق في كليات الطب البيطري تليها أماكن متاحة في كليات العلوم.

وفي تصريح لـ سيد عطا رئيس قطاع التعليم، والمشرف العام حاليًا على التنسيق بوزارة التعليم والبحث العلمي، فقد أعلن أن عدد الطلاب الذين سجلوا في المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والكليات تجاوز ما يقرب عن تسعين ألف طالب وطالبة، تم تسجيلهم لرغباتهم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بعملية تنسيق قبول الجامعات، كما أشار أيضا على انتظام سير حركة التسجيل على الموقع.

كما أعلن مسؤولين عن عمليات تنسيق قبول بالجامعات بمعامل الحاسب الآلي التابع لجامعة القاهرة الذي مقره في معهد الإحصاء و كلية الهندسة عن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين سجلوا رغباتهم لتنسيق القبول بالجامعات والكليات من خلال معامل الحاسب الآلي في جامعة القاهرة حيث بلغ عدد هؤلاء الطلاب حوالي 1200 طالب وطالبة، كما استقبلت معامل الحاسب الآلي بجامعة عين شمس نفس عدد الطلاب بالتقريب.